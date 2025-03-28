نواف سلام يطالب قائد الجيش اللبناني بالمتابعة الدورية للوضع في الجنوب

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الجمعة، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نواف سلام طالب قائد الجيش بمعرفة حقيقة الوضع في الجنوب



وطلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، العمل على معرفة حقيقة الوضع في الجنوب والتحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف وراء العملية عن إطلاق الصواريخ، والتي وصفها سلام بغير المسؤولة والتي تهدد أمن لبنان واستقراره.

من جهتها دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل.

هذا وتشهد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح واسعة بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي التي هدد فيها باستهداف أحد مباني المنطقة.

نواف سلام لن نقبل التطبيع مع إسرائيل

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أكد ، الأربعاء، على أن لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان،

لافتاً إلى أن هذا الأمر مرفوض من جموع الشعب اللبناني.

وأوضح سلام أن النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا أمنيا سوى إبقاء ضغطها على لبنان قائما."



و أشار إلى إن الوضع في الجنوب اللبناني مقلق في ظل تواصل الضربات الاسرائيلية داعياً إلى مواصلة الضغط على تل أبيب لوقف اعتداءتها على لبنان.



ولا تزال إسرائيل أيضا تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه رغم سريان وقف إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

من جهته فقد طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، الوسطاء بالضغط على إسرائيل للإلتزام بوقف إطلاق النار ، حفاظًا على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العدائية.

و أضاف الرئيس عون، خلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، : تُعدّ الإصلاحات أولوية، بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، وسيستمر العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني.

وأشار إلى أن الإجراءات التي ستُتخذ على الصعيد الإداري تحمل رسالة إيجابية إلى الداخل اللبناني والخارج.

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