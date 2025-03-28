يائير لابيد يؤكد لجوء المعارضة للمحكمة العليا للإحتجاج على القانون القضائي الجديد

أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيدا من السلطة في تعيين القضاة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



المعارضة الإسرائيلية تصف القانون بقانون تسييس القضاء



وأوضح زعيم حزب "يش عتيد"، و التي تعتي يوجد مستقبل"، يائير لابيد، عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.



و تأتي تلك التصريحات في أعقاب موافقة الكنيست بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يقضي بتغيير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، إثر مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن سلسلة إحتجاجات المعارضة الإسرائيلية على القانون الذي وصفته بأنه "سيؤدي إلى تسييس القضاء"، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات "ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية".



تفاصيل قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أطلقت بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع الإصلاح القضائي في الرابع من يناير لعام 2023 وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد تراجعت إثر بدء الحرب في أكتوبر لعام 2023.

ويتم حاليا اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من تسعة أعضاء تضم قضاة ونوابًا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.



فيما يتضمن القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.



ومن المقرر أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

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