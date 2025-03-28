الجيش اللبناني يحدد موقع الصواريخ التي تم إطلاقها على الجنوب من إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إنه تمكن من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه يباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الجيش اللبناني : الغارات الإسرائيلية هي إنتهاك سافر ومتكرر

وأضاف: "الغارات الإسرائيلية انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه وتحدٍّ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكمل: "إسرائيل تصعّد اعتداءاتها على لبنان متذرعة بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية".

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم موقعا لتخزين الطائرات المسيرة تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال الجيش في بيان: "قصفنا موقعًا للبنية التحتية الإرهابية يُستخدم لتخزين الطائرات المسيرة من قِبل الوحدة الجوية (127) التابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية".

وأضاف: "سنواصل إزالة أي تهديد ضد إسرائيل، والدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".



نواف سلام حذر من تجدد الإشتباكات مع إسرائيل

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام قد حذر ، الجمعة، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية اللبنانية .

وطلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، العمل على معرفة حقيقة الوضع في الجنوب والتحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف وراء العملية عن إطلاق الصواريخ، والتي وصفها سلام بغير المسؤولة والتي تهدد أمن لبنان واستقراره.

من جهتها دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل.

هذا وتشهد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح واسعة بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي التي هدد فيها باستهداف أحد مباني المنطقة.

يذكر أن المبنى المهدد تحيط به عدد من المدارس والمباني السكنية التي يحاول سكانها إخلاءها، وسط زحمة سير كبيرة أدت إلى توقف السير في شواريع الضاحية.



نواف سلام جموع اللبنانين يرفضون التطبيع مع إسرائيل

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أكد ، الأربعاء، على أن لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان،

لافتاً إلى أن هذا الأمر مرفوض من جموع الشعب اللبناني.

وأوضح سلام أن النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا أمنيا سوى إبقاء ضغطها على لبنان قائما."



و أشار إلى إن الوضع في الجنوب اللبناني مقلق في ظل تواصل الضربات الاسرائيلية داعياً إلى مواصلة الضغط على تل أبيب لوقف اعتداءتها على لبنان.



ولا تزال إسرائيل أيضا تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه رغم سريان وقف إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

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