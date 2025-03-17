ميشال عون: أعطيت أوامري للجيش بالتعامل مع أي مخاطر حدودية

أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، أنه قد أصدر توجيهاته للجيش بالتعامل مع أي تهديدات حدودية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ميشال عون : لن نقبل إستمرار تلك الإنتهاكات لحدودنا



وأوضح إن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر ولن نقبل بإستمراره".



وأكمل عون: "أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري".



هذا وقد شهدت الحدود بين سوريا ولبنان ، الإثنين، تجدد الاشتباكات والقصف المتبادل.

وذلك في أعقاب وقوع إشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وعناصر تابعة لحزب الله عقب تجاوز عناصر للحزب الحدود وقتلهم 3 عناصر للجيش السوري.

من جهته فقد قال الجيش اللبناني إن الاتصالات لا تزال جارية مع السلطات السورية، لضبط الأمن، مشيرا إلى أن الجيش رد على نيران انطلقت من الأراضي السورية واستهدفت بلدات لبنانية.

سوريا تتهم حزب الله بخطف مجندين وقتلهم

وأفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 8 عسكريين سوريين نتيجة قصف شنه حزب الله بالصواريخ على ريف حمص.



وأفاد المكتب الإعلامى فى وزارة الدفاع السورية بأن مجموعة ممن وصفهم بـ"ميليشيا حزب الله" خطفت، عبر كمين، ثلاثة من عناصر الجيش السورى عند الحدود اللبنانية، قبل أن تقتادهم إلى الأراضى اللبنانية وتقوم بـ"تصفيتهم" حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" .

وقالت الوزارة إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد ما وصفته بـ"التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا، غرب حمص.



وأوضح مصدر أمنى لبنانى أن التوتر بدأ عندما دخل ثلاثة عناصر من الأمن العام السورى إلى الأراضى اللبنانية قرب بلدة القصر اللبنانية، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط فى مجال التهريب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يوضح المصدر الأمنى اللبنانى سبب دخول العناصر الثلاثة إلى لبنان، لكنه قال إنه بعد مقتل العناصر الثلاثة سلّم المسلحون الجثث إلى الجيش اللبنانى، الذى سلّمها بدوره إلى الجانب السوري، وهى الرواية التى أكدها الجيش اللبنانى.

و أشار إلى أن اشتباكًا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية، اثنان منهما قُتلا، وأُصيب ثالث بجروح خطيرة، وذلك إثر حادث وقع فى محيط منطقة القصر - الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية. ونُقل الجريح إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة متأثرًا بجروحه. وفى أعقاب الحادث، كما شرع الجيش اللبنانى في تنفيذ تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة ليل الأحد- الإثنين حيث إستمر العمل حتى ساعات الصباح الأولى الإثنين، وأسفرت الاتصالات عن تسليم الجثامين الثلاثة إلى الجانب السورى بعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية.

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