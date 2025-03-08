تفاصيل الغـ ـارات العنـ ـيفة التي شنها الجيش الإسرائـ ـيلي علي جنوب لبنان

شنّ الطيران الحــ ربي الإسرائـ ـيلي غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر العسـ ـكري على الحدود بين الجانبين، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إط ــلاق النـ ـار سابقًا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الغارات الإسرائـ ـيلية التي استهدفت جنوب لبنان، وما أسفرت عنه من خسائر مادية.

تفاصيل الغارات الإسرائـ ـيلية علي جنوب لبنان

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية استهدفت تلة زغربن الواقعة في جبل الريحان، وهي منطقة استراتيجية في الجنوب اللبناني.

غارات علي جنوب لبنان

كما طالت الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين، حيث سُمع دوي انفـ ـجارات عنـ ـيفة نتيجة القصـ ـف الجوي.

الجيش اللبناني يعلق علي دخول مستوطنين إسرائـ ـيليين إلى جنوب لبنان

وكان الجيش اللبنانى قد أصدر بيانًا علق فيه على واقعة دخول مستوطنين إسرائـ ـيليين جنوب لبنان، وقال الجيش اللبناني إنه في سياق مواصلة العـ ـدو الإسرائـ ـيلي اعتـ ـداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتـ ـهاكا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف الجيش اللبناني إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائـ ـيلي إلى جنوب لبنان هو أحد وجوه تمادي العـ ـدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

تفاصيل دخول 800 إسرائـ ـيلي إلى جنوب لبنان

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 800 إسرائـ ـيلي متدين دخلوا الأراضي اللبنانية الحدودية، لأول مرة لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائـ ـيلي.

ويقع القبر، وفقا لإذاعة جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، مقابل مستوطنة مرجليوت على الحدود اللبنانية، حيث يمتد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية.

الجيش الإسرائـ ـيلي

وأفادت التقارير أن مئات الإسرائيليين توجهوا إلى الموقع خلال الأسابيع الأخيرة دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين جنود الجيش الإسرائـ ـيلي، حيث حاول بعضهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، مما استدعى اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائـ ـيلي.

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