عاجل.. الجيش الإسرائـ ـيلي يعترف باغتـ ـيال حسن بدير المسؤول في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي اغتـ ـيال حسن بدير المسؤول في الوحدة 3900 لـ حزب الله وفيلق القدس، وذلك خلال الغارة الإسرائـ ـيلية التي استهدف الضاحية الجنوبية بيروت.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعترف باغتـ ـيال حسن بدير

وينشر “الموجز” خلال التقريرالتالي تفاصيل اعتراف الجيش الإسرائـ ـيلي باغتـ ـيال حسن بدير المسؤول في الوحدة 3900 لـ حزب الله وفيلق القدس.

قال الجيش الإسرائـ ـيلي: "قـ ـتلنا حسن بدير أحد عناصر حزب الله وإيران بالغـ ـارة الإسرائـ ـيلية على بيروت، مشيرًا إلى أن حسن بدير كان عنصرًا في حزب الله وفيلق القدس الإيراني.

الغارة الإسرائـ ـيلية علي الضاحية الجنوبية بيروت

حصيلة ضحايا الغارة الإسرائـ ـيلية علي الضاحية الجنوبية بيروت

ووفق أرقام رسمية لبنانية، فقد ارتفع عدد قـ ـتلى الغارة الإسرائـ ـيلية على الضاحية الجنوبية بيروت إلى 4، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة أصيبوا في غـ ـارة جوية إسرائـ ـيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، في اختبار آخر لوقف إطـ ـلاق النـ ـار الهش المستمر منذ أربعة أشهر بين إسرائـ ـيل وحزب الله.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن هـ ـجومًا علي الضاحية الجنوبية لبيروت

وكان الجيش الإسرائـ ـيلي قد شن غـ ـارة جوية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مدعيًا أن الهدف كان عنصرًا تابعًا لـ حزب الله، وكان يخطط لهجوم وشيك ضد مدنيين إسرائـ ـيليين.

أكدت مصادر لبنانية سماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم الثلاثاء، وأيضا سماع دوي انفـ ـجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة، مشيرة إلى أن الغـ ـارات الجوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش الإسرائـ ـيلي يكشف تفاصيل غارته الجوية علي الضاحية الجنوبية لبيروت

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت عنصرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بالطائرات المقـ ـاتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العنصر كان يقوم مؤخرا بتوجيه نشطاء من حماس ومساعدتهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير في المستقبل القريب ضد المدنيين الإسرائـ ـيليين.

وفقًا لبيان الجيش الاسرائيلي، فإن المستهدف كان يوجه مؤخرًا نشطاء من حركة حماس ويساعدهم في التخطيط لهـ ـجوم وشيك ضد مدنيين إسرائيليين.

الرئيس اللبناني يعلق علي الغارة الإسرائيلية علي الضاحية الجنوبية لبيروت

ومن حانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة الغارة الجوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، حيث وصف عون الاعتداء بأنه "مؤسف" ويشكل "عودة للاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وجوار عاصمتنا".

الرئيس اللبناني جوزيف عون

أكد الرئيس عون أن هذا العدوان يتطلب حشد دعم الأصدقاء للبنان وتعزيز الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن القصف يحمل إنذارًا خطيرًا للنوايا المبيتة تجاه لبنان، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف والتضامن في هذه المرحلة الحساسة.

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