بأمر نتنياهو سوريا على أعتاب التغيير الكبير حمايةً للدروز .. تفاصيل

كشف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف في بيان له ، الثلاثاء، إن سوريا على أعتاب التغيير بعد أن أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بشأن الأوضاع في سوريا، مضيفًا أن "تغييرًا قريبًا" سيحدث على حد قوله المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



موفق طريف : الوضع تحت السيطرة فقط إلتزموا الهدوء

وأضاف طريف في بيان مقتضب أن "الوضع تحت السيطرة"، داعيا ً أبناء الطائفة الدرزية في سوريا إلى إلتزام الهدوء، قائلاً: "لا حاجة للاحتجاجات، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء للدروز دولة إسرائيل، والجيش، والعالم يقفون إلى جانبنا".

موفق طريف زعيم طائفة الدروز في إسرائيل

بدوره فقد حذر الشيخ سميح يوسف الريشي، أحد شيوخ طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، من خطورة الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على رفض الطائفة لأي اعتداء وعلى تمسك الدروز بوحدة سوريا، وسط حديثه عن مخاوف من فتنة وتقسيم.



و أوضح الريشي، إن "السويداء محاصرة"، مضيفاً: "لا نقبل أن يتعدى أحد علينا ولا نتعدى على أحد. نحن مسلمون".



وأشار إلى أن المنطقة، خاصة صحنايا، تعيش حالة "غير طبيعية"، وأن شباب السويداء يتواجدون بكثافة هناك رغم محاولات قطع الطريق بين الشام وصحنايا.



وأضاف: "نحن لا نرضى إلا أن نكون كباقي الشعب السوري. نحن سوريون. وهذا ما يحدث". وانتقد الشيخ الريشي ما وصفه بضعف القيادة، قائلاً: "الرئيس الصحيح هو سند لكل أبناء الشعب السوري، ولا يقف مع فئة ضد فئة".



و أعتبر الريشي أن ما يحدث اليوم في سوريا هو جزء من "مخطط تقسيمي دولي"، مشيراً إلى أن تركيا تسيطر على الشمال السوري، وأمريكا على الشرق، وإسرائيل أعطيت الجنوب. وقال: "نحن لم نقسم سوريا ولا نريد وصاياً علينا".



لافتاً إلى أن الطائفة الدرزية حاربت الاستعمار الفرنسي حتى الجلاء، مستذكراً احتفالات 17 نيسان بيوم الجلاء. ولفت إلى أن محاولات زرع الفتنة مستمرة، وأنه بعد الانتهاء من ضرب المناطق الحالية، "سيذهبون لإخواننا المسيحيين".

وأكد الشيخ الريشي أن المطلوب اليوم هو احتواء الجميع عبر قيادة تحوي الجميع.



نتنياهو يشدد على إلتزام إسرائيل بحماية الدروز



بدوره فقد أعلن نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي قد شن غارة جوية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إستهدفت معاقل "مجموعة متطرفة" قرب دمشق لتوجيه "رسالة حازمة" إلى السلطات في سوريا لحماية الطائفة الدرزية.



وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية واستهدف مجموعة متطرفة كانت تستعد لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا، في محيط دمشق بسوريا".

وأضاف البيان "تم نقل رسالة حازمة إلى النظام السوري، إسرائيل تتوقع منهم التحرك لمنع الإضرار بالطائفة الدرزية".

وتقع بلدة صحنايا على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السورية في ريف دمشق، سكانها من الأقلية الدرزية ومسيحيون، حيث شهدت ليل الثلاثاء- الأربعاء إشتباكات عنيفة بين مسلحين أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.



مصدر سوري : قوات الأمن تلاحق المجرمين

هذا وكانت شبكة سكاي نيوز عربية قد عن مصدر حكومي سوري، الأربعاء، أن نحو 11 شخصاً قد لقوا مصرعهم على إثر الإشتباكات التي تشهدها منطقة صحنايا بريف دمشق .



وأوضح المصدر أن "قوات الأمن تلاحق مجموعات خارجة عن القانون نفذت اعتداءات على الحواجز والسيارات المدنية بمنطقة صحنايا".

و أضاف المصدر أن "مجموعات خارجة عن القانون قتلت 3 عناصر من الأمن خلال هجومها على حاجز أمني".



و أكد على أن "مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا انتشرت في الأراضي الزراعية، وأطلقت النار على السيارات المارة".

لافتاً إلى أن عدة مجموعات مسلحة قد شنت هجوماً مباغتاً مستهدفةً عدد من حواجز الأمن العام المنتشرة في أشرفية صحنايا، مستخدمة أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، وهو ما تسبب في إصابة عدد من العناصر.

إقرأ أيضاً

كاتس: ملتزمون تجاه أصدقاءنا من الدروز السوريين ونريد أن نوفر لهم الحماية

بعد إعلان إسرائيل إلتزامها بحماية الدروز الشرع يجتمع بكبار قادة الطائفة