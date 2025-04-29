إسرائيل تتهم تركيا بالسماح لمقاتلى حماس والجهاد بالتدريب داخل سوريا

نقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مصادر زعمها بإن تركيا تسمح لفصائل فلسطينية، من بينها حركتا حماس والجهاد، بإجراء تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية، بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

إسرائيل تتابع عن كثب وتحذر من وجود حركتى الجهاد وحماس داخل سوريا

ولفتت المصادر إلى أنه قد تم أيضا إشراك حركة الجهاد في التدريبات، رغم التوترات السابقة بينها وبين النظام السوري بسبب إرتباطها بالنظام الإيراني.



وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل تتابع هذا التطور عن كثب، وتنظر بخطورة إلى الحضور المتنامي لحركتي حماس والجهاد على الأراضي السورية".



كما شددت على أن تركيا لا تقوم حاليا بنقل أسلحة إلى هذه الفصائل داخل سوريا، إلا أن تل أبيب تعتبر أن أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة "خط أحمر" وستدفع إسرائيل إلى إتخاذ إجراءات.



الأمن السوري يلاحق عناصر الجهاد وحماس



هذا وقد تعرضت عدة مقرات تابعة لحركة الجهاد في دمشق لضربات إسرائيلية متكررة، كان آخرها في 13 مارس الماضي حين تعرض منزل أمين عام الحركة زياد نخالة لقصف صاروخي إسرائيلي في حي دمر شمالي دمشق.

كما ألقت قوات الأمن العام السوري القبض على مسؤول حركة الجهاد في سوريا خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر، في دمشق".



حيث ذكرت وسائل إعلام سورية إلى أن خالد وياسر قد وجهت لهما تهمة "التخابر مع إيران".



تركيا و إسرائيل تخوضان مباحثات لتفادي الإشتباكات بينهما على الأراضي السورية

تأتي تلك التصريحات في وقت تخوض فيه كل من تركيا وإسرائيل محادثات هي الأولى من نوعها بهدف تجنب وقوع الإشتباك العسكرى بينهما على الأراضى السورية، فى خطوة وُصفت بأنها إتفاق ودى بين الطرفين.

ووصفها المراقبون بأنها تعكس محاولات جادة لمنع توتر العلاقات بين الجانبين لاسيما، و أنهما ترتبطان بعلاقات معقّدة.



وكان الجانبين قد عقدا إجتماعاً خلال الأسبوع الماضى فى أذربيجان، ضم مسئولين أمنيين من البلدين، من بين أبرزهم مدير مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، تساحى هنجبى.

حيث ركزت المباحثات على وضع آلية لتفادى التصادم العسكرى فى سوريا، خاصة فى ظل التغيّرات التى شهدتها ، بعد تولي نظام الشرع مقاليد الحكم .

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