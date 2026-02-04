دليل شامل للحصول على منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مصر

في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تواصل وزارة العمل تقديم منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن المواطنين الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو تأمينات اجتماعية.



ما هي منحة العمالة غير المنتظمة؟

تُعد منحة العمالة غير المنتظمة إحدى أدوات الدعم النقدي التي تقدمها الدولة للعاملين في المهن غير الدائمة، حيث يتم صرفها في مناسبات محددة على مدار العام، ضمن خطة حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

مواعيد صرف منحة الـ1500 جنيه سنويًا

تحرص وزارة العمل على صرف 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، بالتزامن مع المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحى المبارك

عيد العمال

المولد النبوي الشريف

وتُصرف كل منحة بقيمة 1500 جنيه للفرد المستحق في كل مناسبة.



خطوات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة للاستفادة من المنحة، يتم اتباع الخطوات التالية:



تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال المقاولين أو الشركات.

إدراج البيانات عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها وزارة العمل ومديرياتها بمواقع العمل.

مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة قبل اعتماد الاستحقاق.



الشروط المطلوبة للتقديم على المنحة



حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، تشمل:

أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل اسم المتقدم بإحدى مديريات القوى العاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل المنحة عددًا من الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، من بينها:

المواطنون غير المؤمن عليهم اجتماعيًا.

العاملون بنظام العمل المؤقت أو غير المستمر.

الحرفيون وعمال البناء والتشييد.

المزارعون وعمال الزراعة.

عمال الصيد، والمناجم، والمحاجر.

دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية

تأتي هذه المنحة في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات غير المنتظمة في سوق العمل، وضمان حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، بما يعكس التزام الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

