وزارة العمل تعلن استمرار التقديم لاختبارات مشروع الضبعة النووية بدءًا من الثلاثاء

أعلنت وزارة العمل عن استمرار التقديم وإجراء الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء ولمدة أسبوع كامل، وذلك بمقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى الشركات المنفذة للمشروع.

مشروع قومي يوفر فرص عمل مستقرة

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع الضبعة النووية يُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية القومية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أنه يوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة برواتب مجزية، في إطار خطة الدولة لدعم التشغيل وربط التدريب بسوق العمل داخل المشروعات القومية الكبرى.

معايير دقيقة لاختيار العمالة الفنية

وشدد الوزير على حرص الوزارة على اختيار العمالة الفنية الماهرة وفق معايير دقيقة تضمن جودة التنفيذ، والالتزام بأعلى معدلات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يسهم في إنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

مواعيد ومكان التقديم

وأوضح أن التقديم وإجراء الاختبارات يتمان يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل القديم، الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، داعيًا الشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص.

التخصصات المطلوبة

وذكر بيان الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من المهن الفنية الأساسية، وهي:

نجار مسلح

حداد مسلح

فورمجي

لحام أرجون

لحام كهرباء

رواتب مجزية وحزمة مزايا متكاملة

ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، وتصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى المهارة والخبرة.

مزايا إضافية للعاملين

وأضافت أن حزمة المزايا تشمل توفير ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا مناسبًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

دعم الكوادر الوطنية والمشروعات الكبرى

ويأتي استمرار هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة العمل لدعم الشباب وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

