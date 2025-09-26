شريف حلمي من موسكو: توطين الصناعة النووية أهم بنود عقد محطة الضبعة مع روسيا

توطين الصناعة النووية اهم بنود عقد محطة الضبعة.. أكد الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأسبوع الري العالني، أن العقد المبرم مع الجانب الروسي ممثل فى موسسة روساتوم الروسية للطاقة النووية يضم العديد من المميزات و في مقدمتها بند توطين الصناعة النووية فى مصر و الاعتماد على المكون المحلى بكل مراحل المشروع بنسب مختلفة.

توطين الصناعة النووية أهم بنود عقد محطة الضبعة

الموجز ينقل التفاصيل إذ أشار حلمى خلال جلسة "من التصنيع نحو التنمية الفعالة لمواقع و مناطق التصنيع " ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى اسبوع الطاقة الذرية العالمي WAW بالعاصمة الروسية موسكو ، إلى أنه تم تطوير العديد من الصناعات فى مصر مثل الاسمنت و الحديد ، لافتا إلى أن توطين الصناعة النووية فى يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية لما له من فوائد عديدة على مستوى كافة المجالات.

كما أوضح أن من أهم الفوائد التى تعود على المصرين من مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء هو توفير الالف من فرص العمل ، علاوة على تطوير و رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال فرص التدريب و الاستفادة من الخبرات الروسية.

الجدير بالذكر أن المنتدى الدولي "الأسبوع الذري العالمي 2025" WAW، الذي يُقام بالعاصمة الروسية موسكو تزامنًا مع الذكرى ال80 لتأسيس الصناعة النووية بروسيا ، شهد احتفال أكثر من 118 دولة حول العالم بمراسم شحن أهم معدة بالمفاعل النووي المصري من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة على هامش فعاليات المنتدى .

