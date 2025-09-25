الأسبوع الذري العالمي.. تعاون مصري روسي لإنشاء أول مركز للطب النووي بمدينة الضبعة

منتدى الأسبوع الذري العالمي.. أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هناك تعاون جديد مع موسسة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة الذرية لبدء إنشاء أول مركز للطب النووي فى مصر بمدينة الضبعة بمرسى مطروح بجوار محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف السبكى خلال كلمته بجلسة الطب النووي ضمن فعاليات منتدى اسبوع الطاقة الذرية العالمي بموسكو، أن هناك عدة لقاءات سابقة تم بين الجانبين المصري والروسي لبدء انشاء أول مركز للطب النووى فى مصر، مشيرا إلى أنه سيلتقي على هامش فعاليات المنتدى بالمدير العام لمووسسة روساتوم الروسية لوضع اللمسات الأخيرة و الجدول الزمني لبدء اعمال التنفيذ.

منتدى الأسبوع الذري العالمي

الموجز ينقل التفاصيل.. المنتدى الدولي للأسبوع العالمي الذري WAW الذى يعقد بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025، وهو أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة ، ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى فى تمام الساعة 11 صباحا.

وسيحضر الحدث ممثلون عن قيادات الدول النامية للبرامج النووية، وكبار الخبراء العالميين، ورؤساء الشركات الكبرى.

ويأتي توقيت المنتدى ليتزامن مع الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.

ومن المقرر أن يحضر الحدث ممثلون عن أكثر من 100 دولة، وأكثر من 10,000 زائر، وأكثر من 18,000 مشارك في برنامج الشباب.

ويعرض المعرض مساهمة الصناعة النووية في تنمية الاقتصاد، ويظهر الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في حياة الناس، في ضمان بيئة طبيعية مواتية.

سيعقد برنامج الأعمال يومي 25 و 26 سبتمبر تحت شعار "كل شيء يبدأ بالذرة" وسيجمع مشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة ذات موضوعات مختلفة.

ويحتفل علماء الطاقة النووية الروس بمرور 80 عاما على إنشاء الصناعة النووية. نقطة انطلاق التاريخ الرسمي هي 20 أغسطس 1945 ، عندما تم إنشاء اللجنة الخاصة لإدارة العمل على استخدام الطاقة الذرية لليورانيوم.

