من روسيا.. تفاصيل مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل الأول للضبعة بحضور وزير الكهرباء

يشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس في موسكو عاصمة روسيا الاتحادية للمشاركة فى فعاليات الأسبوع الذري العالمي والذى يشمل مراسم تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من مصنع "AEM-Technology" بمدينة بطرسبرج متجها إلى مصر ، ويشارك الدكتور عصمت فى المؤتمر السنوى لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن يلتقي مسئولى الملف النووي الروسي، ويجتمع بالقائمين على تنفيذ البرنامج النووي المصرى لتوليد الكهرباء لبحث تطور الأعمال، ومجريات الانتقال إلى مرحلة وعاء ضغط المفاعل، ومتابعة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومجريات التنفيذ فى إطار المخطط الزمنى للمشروع.

مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل الأول للضبعة بحضور وزير الكهرباء

الموجز يعرض التفاصيل حيث سيشهد الأسبوع الذري العالمي عقد لقاءات مع مسئولى عدد من شركات صناعة المهمات فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى كافة المجالات، سيما المرتبطة بالطاقة النظيفة.

ويشارك الدكتور محمود عصمت فى الافتتاح الرسمى للمنتدى بحضور القيادة السياسية الروسية وعدد من رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، والوزراء، والجلسة العامة بمشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزراء الطاقة فى الدول المشاركة، ويشهد توقيع انضمام مشاركون جدد فى منصة الطاقة النووية لدول البريكس.

مستجدات البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء

ويذكر، أن المشاركة تأتي فى ضوء الحرص على التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الروسي فى إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وفى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، وكذلك البرامج التدريبية للفرق المصرية المعنية بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل فى محطة الضبعة النووية ونقل وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.

و يعقد المنتدى الدولي للأسبوع العالمي الذري WAW خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025 ، وهو أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة ، في VDNH في موسكو.

وسيحضر الحدث ممثلون عن قيادات الدول النامية للبرامج النووية، وكبار الخبراء العالميين، ورؤساء الشركات الكبرى. يأتي توقيت المنتدى ليتزامن مع الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.

ومن المقرر أن يحضر الحدث ممثلون عن أكثر من 100 دولة، وأكثر من 10,000 زائر، وأكثر من 18,000 مشارك في برنامج الشباب.

ويعرض المعرض مساهمة الصناعة النووية في تنمية الاقتصاد ، ويظهر الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في حياة الناس، في ضمان بيئة طبيعية مواتية.

وسيعقد برنامج الأعمال يومي 25 و 26 سبتمبر تحت شعار "كل شيء يبدأ بالذرة" وسيجمع مشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة ذات موضوعات مختلفة.

ويحتفل علماء الطاقة النووية الروس بمرور 80 عاما على إنشاء الصناعة النووية. نقطة انطلاق التاريخ الرسمي هي 20 أغسطس 1945 ، عندما تم إنشاء اللجنة الخاصة لإدارة العمل على استخدام الطاقة الذرية لليورانيوم.

تاريخ تطور الذرة المسالمة يضم العديد من الاكتشافات والإنجازات الفريدة

ويتضمن تاريخ تطور الذرة المسالمة العديد من الاكتشافات والإنجازات الفريدة، وفي وقت قصير ، في غضون أربع سنوات فقط ، تم إنشاء قنبلة ذرية. في هذا الإنجاز ، أصبحنا الثاني: كان لدى بلدنا درع نووي ردا على تهديد الولايات المتحدة ، التي قصفت في صيف عام 1945 مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين ، وأظهرت للعالم بأسره القوة التدميرية للسلاح الجديد.

من المتوقع أن يتم توقيع عقود شراكة جديدة بين مصر و روسيا خلال فعاليات منتدى اسبوع الطاقة الذرية العالمي "WAW" بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد 2 طباعة ثلاثية الأبعاد 3d تستخدم فى مجالات الطب و النفط.

و تبلغ تكلفة الطباعة ثلاثية الأبعاد 70 مليون روبل ، ويشمل التعاقد ارسال 2 طباعة خلال العام المقبل بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية المصرية على التعامل مع هذه التقنية.

الجدير بالذكر أن شركة روساتوم الحكومية هي شركة وطنية رائدة في مجال التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة. تزود الشركة البلاد بالطاقة النظيفة من محطات الطاقة النووية وتطور طاقة الرياح ، وتخلق حلولا تكنولوجية متقدمة لتعزيز القدرة الدفاعية لروسيا وسيادتها التكنولوجية.

روساتوم هي الشركة الرائدة عالميا في الصناعة النووية فهي تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم ، وتشمل محفظة الطلبات الأجنبية لبناء محطات الطاقة النووية 41 وحدة ذات سعة كبيرة وصغيرة في 11 دولة ، بما في ذلك أول مشروع تصدير في العالم لبناء 6 وحدات من المفاعلات المعيارية الصغيرة في أوزبكستان.

أكبر مشروع طاقة مشترك بين روسيا ومصر هو بناء محطة الضبعة النووية

وحتى الآن، فإن أكبر مشروع طاقة مشترك بين روسيا ومصر هو بناء محطة الضبعة النووية، وهي أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، ستتألف محطة الطاقة النووية من أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها مع مفاعلات VVER-1200 (مفاعل الماء المضغوط) من الجيل III+. يتم بناء محطة الطاقة النووية وفقا لحزمة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ولن تقوم شركة روساتوم الحكومية ببناء المحطة فحسب ، بل ستوفر أيضا الوقود النووي الروسي لدورة حياة محطة الطاقة النووية بأكملها ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين والدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كجزء من اتفاقية أخرى ، ستقوم روساتوم ببناء منشأة تخزين خاصة وتوريد براميل لتخزين الوقود النووي المستهلك.

حاليا ، جميع وحدات الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية قيد الإنشاء. سيؤدي تشغيل محطة الطاقة النووية إلى زيادة حصة توليد الكهرباء منخفضة الكربون في الجمهورية وتوفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير - تصل إلى 11 مليون طن سنويا.

يعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية أيضا أحد أكبر مراكز البناء النووي العالمي ، حيث يشارك بالفعل أكثر من 20 ألف عامل وفي زيادة مستمرة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع في مصر ، يستمر العمل على تدريب العاملين في المحطة المستقبلية. وعلى وجه الخصوص، يجرى التدريب في فرع الأكاديمية التقنية في سانت بطرسبرغ. بعد الانتهاء من ممارسة اللغة والتكيف مع الظروف الاجتماعية والثقافية الجديدة ، يبدأ المتخصصون المصريون الجزء الفني من التدريب. كجزء من المشروع ، حتى عام 2028 ، ستقوم روساتوم بتدريب حوالي 1,700 متخصص في محطة الضبعة النووية. لن يتلقى الموظفون المستقبليون في محطة الطاقة النووية المصرية المعرفة النظرية فحسب ، بل سيخضعون أيضا لتدريب عملي وتدريب في محطة الطاقة النووية الروسية.

وفي الوقت نفسه ، تتعاون روساتوم اليوم مع مصر في مجالات أخرى. على وجه الخصوص لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب لمفاعل الأبحاث المصري الثاني ETRR-2.

و في مجال الطب النووي، المعدات الطبية، المواد المضافة، حلول ومنتجات تخزين الطاقة، مراكز التشعيع وغيرها من الحلول والمنتجات الاخرى.

- في الاتجاه اللوجستي. في ديسمبر 2023 ، افتتحت فيسكو خدمة حاويات بحرية مباشرة بين مصر وروسيا.

اقرأ أيضًا:

روساتوم تكشف تفاصيل إنشاء مركز للطباعة ثلاثية الأبعاد العام المقبل بمصر

تفاصيل لقاء المدير العام لـ«روساتوم» ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية