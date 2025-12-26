محافظة القاهرة تعلن استبدال التوك توك بسيارة "كيوت" بشكل اختياري

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن مبادرة استبدال التوك توك بسيارة "كيوت" ستكون اختيارية وليست إجبارية، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير وسيلة نقل أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين، وتحسين مستوى النقل داخل شوارع العاصمة، ويرصد الموجز التفاصيل

السيارة "كيوت" وسيلة نقل آمنة وفعالة

أوضح طارق ماهر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن السيارة "كيوت" تمثل خيارًا آمنًا وبديلًا أفضل من التوك توك التقليدي، مع مراعاة احتياجات سائقي التوك توك الذين قد يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت بتوجيهات مباشرة من محافظ القاهرة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للعمالة العاملة في مجال التوك توك، لضمان عدم الإضرار بمصدر دخلهم.

التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل الشراء

كشف السكرتير العام المساعد أن المحافظة قامت بالتنسيق مع بعض البنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى الشركة الموزعة لسيارات "كيوت"، لتقديم تسهيلات في سداد قيمة السيارة، التي تصل إلى 200 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمكين سائقي التوك توك من الانتقال بسهولة إلى السيارات الجديدة دون ضغط مالي كبير، مما يسهم في نجاح المبادرة على أرض الواقع.

ترخيص السيارة "كيوت" كسيارة أجرة

أوضح طارق ماهر أن السيارة "كيوت" ستخضع لنفس إجراءات الترخيص الخاصة بسيارات الأجرة، حيث ستكون مقننة كسائق ومركبة للأجرة، لضمان تنظيم العمل القانوني وتيسير مراقبة حركة النقل في شوارع القاهرة.

وأشار إلى أن السيارات الجديدة ستنضم أيضًا إلى تطبيقات النقل الذكي، ما يوفر إمكانية أكبر لسائقي "كيوت" للوصول إلى العملاء بسهولة، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال النقل داخل العاصمة.

بدء التطبيق في 7 أحياء بالقاهرة

أفاد المسؤول أن المبادرة ستبدأ في التطبيق الفعلي في سبعة أحياء بالقاهرة، على أن يتم تقييم التجربة وتوسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل باقي الأحياء بعد التأكد من نجاح المبادرة ورضا السائقين والمواطنين على حد سواء.

وأكد أن المحافظة حريصة على متابعة ردود الفعل وتحسين آليات التنفيذ باستمرار، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تحسين مستوى النقل ورفع كفاءة الطرق.

المستندات والشروط المطلوبة لاستبدال التوك توك

وأشار طارق ماهر إلى أن هناك شروطًا ومستلزمات يجب على السائقين استيفاؤها للحصول على سيارة "كيوت"، تشمل المستندات الشخصية ورخصة القيادة، فضلاً عن مستندات التوك توك القديم، لضمان تسجيل السيارات الجديدة بشكل قانوني ومنظم.

وأضاف أن كل التفاصيل الخاصة بالإجراءات والشروط متاحة عبر الجهات الرسمية، ويمكن للسائقين الراغبين في المشاركة التواصل مباشرة مع مكاتب المحافظة أو البنوك المتعاونة لتسهيل عملية الاستبدال.

بهذه الخطوات، تسعى محافظة القاهرة إلى تطوير منظومة النقل داخل العاصمة، وتقديم بدائل آمنة وموثوقة لسائقي التوك توك، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهم، لضمان انتقال سلس وعادل إلى سيارات النقل الحديثة.