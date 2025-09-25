وزير الكهرباء بأسبوع الذرة العالمي: مصر أصبحت على خارطة العالم النووي للاستخدام السلمى

الأسبوع الذري العالمي.. شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بفاعليات اليوم الاول لأسبوع الذري العالمي، إذ أن مصر أصبحت حاليا تشارك و بقوة بخارطة العالم النووي للاستخدام السلمى و هو ما يوكد أهمية البرنامج النووي المصري السلمى فى كافة المجالات سواء الطبية أو الكهرباء او الصناعة أو غيرها.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت على هامش فعاليات منتدى اسبوع الطاقة الذرية العالمي بالعاصمة الروسية موسكو ، أن مصر و روسيا يتعاونون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة المجتمع المصرى سواء لإنتاج الكهرباء النظيفة للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة أو فى المجالات الطبية.

وقال عصمت إن تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هى تكنولوجيا حديثة على المجتمع المصري ولكن الشعب المصري يثبت دائما قوته و قدرته على فعل المستحيل .

و أضاف أن تكنولوجيا الطاقة النووية هى جزء من استراتيجية مصر 2040 ، لافتا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية تتمتع بالقوة التى تجعلها قادرة على استيعاب احدث انواع التكنولوجيا الحديثة.

المنتدى الدولي للأسبوع العالمي الذري WAW الذى يعقد بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025 ، وهو أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة ، ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى فى تمام الساعة 11 صباحا.

وسيحضر الحدث ممثلون عن قيادات الدول النامية للبرامج النووية، وكبار الخبراء العالميين، ورؤساء الشركات الكبرى. يأتي توقيت المنتدى ليتزامن مع الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.

ومن المقرر أن يحضر الحدث ممثلون عن أكثر من 100 دولة، وأكثر من 10,000 زائر، وأكثر من 18,000 مشارك في برنامج الشباب.

ويعرض المعرض مساهمة الصناعة النووية في تنمية الاقتصاد ، ويظهر الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في حياة الناس، في ضمان بيئة طبيعية مواتية.

سيعقد برنامج الأعمال يومي 25 و 26 سبتمبر تحت شعار "كل شيء يبدأ بالذرة" وسيجمع مشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة ذات موضوعات مختلفة.

ويحتفل علماء الطاقة النووية الروس بمرور 80 عاما على إنشاء الصناعة النووية. نقطة انطلاق التاريخ الرسمي هي 20 أغسطس 1945 ، عندما تم إنشاء اللجنة الخاصة لإدارة العمل على استخدام الطاقة الذرية لليورانيوم.



