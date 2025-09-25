منهم الضبعة.. إطلاق شحنة مفاعلين نوويين بالأسبوع الذري العالمي في موسكو

إطلاق شحنة مفاعلين نوويين للأسبوع الذري العالمي في موسكو.. في إطار حفل الافتتاح، تم إطلاق شحنة مفاعلين نوويين من طراز VVER -1200: أحدهما لمحطة الطاقة النووية في الضبعة

(مصر) والآخر لمحطة الطاقة النووية في أكويو (تركيا).

افتُتح المنتدى الدولي "الأسبوع الذري العالمي 2025"، الذي يُقام تزامنًا مع الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية، في مركز VDNKh بموسكو.

إطلاق شحنة مفاعلين نوويين للأسبوع الذري العالمي في موسكو

الموجز ينشر التفاصيل، حيث حضر حفل الافتتاح سيرجي كيريينكو، النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة الروسية ورئيس مجلس الإشراف على شركة روساتوم الحكومية؛ وألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا؛ ورافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وساما بلباو اي ليون، المدير العام للرابطة النووية العالمية؛ وأليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم؛ وآخرون.

في كلمته، أشار سيرجي كيريينكو سيرجي كيريينكو، النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس الإشراف على شركة روساتوم الحكومية إلى أن "الطاقة النووية صناعة تتميز بدورات طويلة، وهذا يتطلب ثقة متبادلة كبيرة. ونحن، روسيا وروساتوم، نلتزم دائمًا بهذا المبدأ: بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة مع شركائنا، ونقل التكنولوجيا والمعرفة طوعًا، وتأسيس مشاريع مشتركة، والعمل معًا في أسواق الدول النامية. نحن على ثقة بأن هذه هي الطريقة، وليس من خلال القيود أو الحظر أو العقوبات، لتطوير التقنيات الحديثة، مما يحقق الرخاء والأمن والرفاهية لشعوب العالم. نشكر جميع شركائنا على ثقتهم وتعاونهم. تعمل محطات الطاقة النووية الحديثة منذ ما يقرب من 100 عام. وهذا يعني أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أسبوع الطاقة الذرية العالمي هذا ستحدد مصير كوكبنا لما تبقى من هذا القرن على الأقل".

قال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم الحكومية: "إنه لمن دواعي سرورنا وشرفنا العظيمين ومسؤولية جسيمة أن ننظم هنا في موسكو، خلال الأسبوع الذري العالمي، نقاشًا حول تطوير التقنيات النووية وبناء مستقبل مشرق لكوكبنا. الكثير مما سيحدث هنا سيكون الأول من نوعه، ويشمل ذلك المنتدى الذري العالمي، وتطوير الشراكات النووية ضمن مجموعة البريكس، وبرنامجًا شبابيًا رئيسيًا. هدفنا هو أن نخطو معًا نحو مستقبل لا بديل فيه عن استخدام الطاقة النووية كأساس للطاقة الخضراء. نتقدم بخالص الشكر لشركائنا على ثقتهم بنا، وسنبذل قصارى جهدنا لإثبات جدارتنا بهذه الثقة. نعلن افتتاح الأسبوع الذري العالمي!"

