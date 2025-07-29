الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تواصل دعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

دعم الكوادر النووية المؤهلة.. في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على دعم وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الطاقة النووية، التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، مع لجنة الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، و ذلك بحضور الدكتور عصام حجاج مستشار رئيس الأكاديمية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و الدكتور احمد فرغل توفيق رئيس مجلس اداره الجهاز التنفيذي للاشراف علي مشروعات انشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء و لفيف من المتخصصين و مراكز المسؤولية.

دعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

وجاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال إعداد الكوادر النووية المؤهلة، باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية التي توليها الأكاديمية اهتمامًا كبيرًا في ضوء توجه الدولة نحو مشروعات الطاقة المتقدمة، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية.

الموجز ينقل التفاصيل إذ قام الدكتور اسماعيل عبد الغفار علي هامش اللقاء بتكريم الدكتورة نيهال ياسين نجلة المرحوم الدكتور ياسين محمد ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية السابق تقديرا لجهوده و مسيرته العلمية.

والجدير بالذكر أنه منذ سبتمبر 2016، حرصت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على تنفيذ أكثر من 20 دورة تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل المحطات النووية، كما قامت بإدراج مقررات جديدة في برامجها الأكاديمية، أبرزها مادة “الوقاية الإشعاعية والأمان النووي”، بالإضافة إلى تطوير المحتوى العملي في كليات الهندسة ليواكب المعايير العالمية.

تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

وفي إطار التدريب العملي، شارك طلاب الأكاديمية في زيارات ميدانية إلى مواقع هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية، كما أتيحت لهم فرص تدريب متخصصة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مما أسهم في صقل مهاراتهم وربطهم بسوق العمل الفعلي.

كما وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عددًا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات مع جهات كبرى، منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في دعم البنية التحتية البشرية للمشروعات النووية في مصر والعالم العربي.

تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

وتواصل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جهودها في تطوير برامجها الهندسية والتدريبية، مع التخطيط لتكرار برامج التأهيل النووي خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة مستقبل الطاقة في الوطن العربي.

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تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة

تعاون لدعم الكوادر النووية المؤهلة لمشروع الضبعة