متابعات رئيس المحطات النووية لتصنيع معدات محطة الضبعة داخل مصنع إيزورا الروسي

متابعات تصنيع معدات محطة الضبعة.. توجه الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لزيارة رسمية إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في الزيارة الرسمية لمتابعة تطورات المشروع النووي المصري.

وخلال الزيارة، قام حلمي بجولة تفقدية داخل مصنع إيزورا (Izhora)، المتخصص في تصنيع مكونات المفاعلات النووية؛ وذلك لمتابعة أعمال تصنيع وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، حيث تم الوقوف على سير العمل ومراجعة مدى التزام المصنع بالمعايير الفنية والجدول الزمني المتفق عليه.

متابعات تصنيع معدات محطة الضبعة

الموجز ينقل لكم تفاصيل الزيارة التي شملت الأكاديمية التقنية التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية، والتي تُعد مركزًا رائدًا لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الطاقة النووية.

واطّلع على البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة، والتي تستهدف إعداد كوادر الهيئة المؤهلة على أعلى مستوى، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية ومتطلبات الأمن والسلامة النووية.

استقبال وعاء المفاعل بمحطة الضبعة نوفمبر المقبل

وأكد حلمي أن هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار الحرص على تعزيز منظومة العمل التكاملي بين الجانبين المصري والروسي، والتأكد من سير العمل وفقًا للمخطط الزمني، تمهيدًا لاستقبال وعاء المفاعل بمحطة الضبعة في الأراضي المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب عالي الجودة، باعتباره ركيزة أساسية لنجاح المشروع النووي المصري.

واختتم زيارته بلقاء كوادر الهيئة المتدربة بالأكاديمية، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في أجواء تفاعلية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لتوفير بيئة تدريب محفزة ترتقي بكفاءة وأداء المتدربين، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لتشغيل المحطات النووية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

جدير بالذكر أن أهمية محطة الضبعة النووية تكمن فى أنه لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة فى تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة فى كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية فى إطار تنفيذ برنامج نووى متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.

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