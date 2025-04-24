بعد مشروع الربط الكهربائي.. مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية في مجال الطاقة المتجددة

مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا.. يُعد أحد أهم مشروعات الطاقة الاستراتيجية في المنطقة، حيث يمثل نقلة نوعية في التعاون بين دول شمال أفريقيا وأوروبا في مجال تبادل الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا إلى إنشاء خط ربط كهربائي بحري يربط بين مصر وإيطاليا عبر البحر المتوسط، بطول يصل إلى حوالي 2000 كيلومتر تقريبًا، وبقدرة نقل قد تصل إلى 3 جيجاوات.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر وإيطاليا وقعتا اليوم الخميس، اتفاقية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والموجز ينقل التفاصيل.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي، ووقعت الاتفاقية بحضور وزيري الخارجية والكهرباء من الجانب المصري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

واستقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا.

وتأتي أهمية مشروع الربط الكهربائي في ضوء التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

ومن خلال مشروع الربط الكهربائي، ستتمكن مصر من تصدير فائض إنتاجها من الكهرباء، خاصة من مصادر الطاقة النظيفة، إلى القارة الأوروبية، مما يسهم في دعم استقرار شبكات الكهرباء الأوروبية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.

كما يُعد مشروع الربط الكهربائي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في قطاع الطاقة، فضلاً عن دوره في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجية الطاقة في مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، وخاصة بعد أن قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، كما تعاقدت على العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مع مطورين مختلفين لشراء الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية.

ويشمل الاتفاق الدراسات الفنية ومكونات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، ومسئوليات الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم التأكيد على المخطط الزمنى فى ظل الالتزام بدخول المشروع الخدمة مطلع الصيف المقبل، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، وكذلك مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

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