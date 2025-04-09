تفاصيل استكمال الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا

مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا.. يُعد خطوة استراتيجية كبرى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا إلى نقل الكهرباء من مصر إلى إيطاليا عبر كابل بحري يمتد عبر البحر المتوسط، ما يتيح تصدير فائض الطاقة المتجددة المنتجة في مصر، خاصة من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا

الموجز ينقل لكم آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، إذ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين البلدين لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وتنويع مصادر الكهرباء لديها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة.

كما يمثل المشروع فرصة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري ورفع كفاءته، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وبالتالي يعد من أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لدعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجية الطاقة في مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، وخاصة بعد أن قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، كما تعاقدت على العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مع مطورين مختلفين لشراء الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية.

ويشمل الاتفاق الدراسات الفنية ومكونات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، ومسئوليات الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم التأكيد على المخطط الزمنى فى ظل الالتزام بدخول المشروع الخدمة مطلع الصيف المقبل، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، وكذلك مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

اقرأ أيضًا:

مباحثات مكثفة لوزير الكهرباء لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا