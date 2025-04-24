موقع محطة الضبعة النووية.. قام الدكتور شريف حلمي بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية، حيث التقى بالعاملين والمشرفين على تنفيذ المشروع.

وخلال الزيارة، أكد على أهمية تسريع العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تعزيز الأداء وزيادة التعاون بين جميع الفرق المشاركة في المشروع لضمان سير الأعمال بشكل فعال.

لقاء رئيس المحطات النووية الجديد والعاملين بموقع محطة الضبعة

الموجز ينقل لكم كواليس تفاصيل أول لقاء بين رئيس المحطات النووية الجديد والعاملين بموقع محطة الضبعة، إذ يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة العمل وتنفيذ المشروع النووي القومي، شهدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عددًا من الفعاليات الهامة منذ تولي الدكتور شريف حلمي رئاستها، وذلك دعمًا لرؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية.

كما تناول اللقاء سبل تحسين التنسيق بين الفرق المختلفة، سواءً كانت فنية أو إدارية، لضمان استكمال كافة الأعمال في الوقت المحدد.

وأشار الدكتور شريف حلمي إلى أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على الجهود المشتركة والعمل الجماعي، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود في المراحل القادمة.

محطة الضبعة تشكل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 لتأمين الطاقة المستقبلية

وأكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان النووي في كافة مراحل العمل. وأعرب عن تقديره الكبير للعاملين في الموقع على التفاني في العمل، مشيدًا بتقدم المشروع المحرز حتى الآن، مؤكدًا أنه يشكل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 لتأمين الطاقة المستقبلية بشكل مستدام وآمن.

لقاء رئيس المحطات النووية الجديد والعاملين بموقع محطة الضبعة

وأضاف أنه يقدر تمامًا دور كل فرد من العاملين في تقدم المشروع، معتبرًا أن جهودهم هي الأساس في تحقيق النجاح في هذا المشروع الاستراتيجي الهام.

كما صرح الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية: "شهدت هيئة المحطات النووية إنجازا جديدًا فى مسار التقدم المستمر لأعمال إنشاء محطة الضبعة النووية، فتم بفضل الله إنجاز مرحلة جديدة من مراحل إنشاء الوحدة النووية الثانية، حيث تم صب المرحلة الأولى من المستوى الثانى لوعاء الاحتواء الداخلى بمبنى المفاعل، وذلك نتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصرى المتمثل فى هيئة المحطات النووية – الجهة المالكة وفريق العمل الروسى المتمثل فى شركة أتوم ستروى إكسبورت – المقاول العام".

لقاء رئيس المحطات النووية الجديد والعاملين بموقع محطة الضبعة

جدير بالذكر أن أهمية محطة الضبعة النووية تكمن فى أنه لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة فى تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة فى كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية فى إطار تنفيذ برنامج نووى متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.

لقاء رئيس المحطات النووية الجديد والعاملين بموقع محطة الضبعة

كما أنه فى ظل أزمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليًا ستساهم محطة الضبعة النووية فى إضافة مصدر جديد لمزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وبخاصة أنها أحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة.

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