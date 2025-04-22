مستجدات محطة الضبعة النووية.. اكتمال الصبة الخرسانية للمرحلة الأولى للوحدة الثانية

مستجدات محطة الضبعة النووية.. كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن الإنجاز الذي حققه المتخصصين من المقاول العام الروسى للمشروع، تحت إشراف المختصين من الهيئة المالك والمشغل المستقبلى للمحطة، وهو الانتهاء من صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثانى لمبنى الاحتواء الداخلى للمفاعل فى الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية.

مستجدات محطة الضبعة النووية

الموجز ينشر تفاصيل إعلان هيئة المحطات النووية عن مستجدات محطة الضبعة النووية والذي تم الإشارة فيه إلى أنه يتم صب المستوى الثانى لوعاء الاحتواء الداخلى على مرحلتين، حيث تم اكتمال الأعمال الخاصة بالصبة الخرسانية للمرحلة الأولى يوم السبت الموافق 19 إبريل، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية فى شهر مايو، علما بان حجم الصبات الخرسانية لكل مرحلة يبلغ 1200م3.

مستجدات محطة الضبعة النووية.. ويُعد مبنى الاحتواء الداخلى هيكلاً أسطوانيًا، حيث يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة.

كما يتكون المستوى الثانى من الاحتواء الداخلى من 12 شريحة مُسبقة الصنع تم تصنيعها بموقع محطة الضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 مترًا وارتفاعها 14 مترًا، ويتراوح وزنها بين 60 و90 طنًا.

مستجدات محطة الضبعة النووية

وخلال المرحلة الأولى شاركت جميع مضخات الخرسانة الموجودة فى الجزيرة النووية، واستمرت عملية الصب دون انقطاع لمدة 24 ساعة، وشارك فيها حوالى 100 عامل.

مستجدات محطة الضبعة النووية.. ومن ناحيته، صرح الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية: "شهدت هيئة المحطات النووية إنجازا جديدًا فى مسار التقدم المستمر لأعمال إنشاء محطة الضبعة النووية، فتم بفضل الله إنجاز مرحلة جديدة من مراحل إنشاء الوحدة النووية الثانية، حيث تم صب المرحلة الأولى من المستوى الثانى لوعاء الاحتواء الداخلى بمبنى المفاعل، وذلك نتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصرى المتمثل فى هيئة المحطات النووية – الجهة المالكة وفريق العمل الروسى المتمثل فى شركة أتوم ستروى إكسبورت – المقاول العام".

مستجدات محطة الضبعة النووية

مبنى المفاعل الثاني يقترب بثبات من أحد الأحداث الرئيسية المهمة لعام 2025

مستجدات محطة الضبعة النووية.. وفى هذا السياق، صرح أليكسى كونونينكو، نائب رئيس شركة أتومستروى إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية: "يقترب مبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية بثبات من أحد الأحداث الرئيسية المهمة لعام 2025، وهو الانتهاء من صب خرسانة المستوى الثانى من وعاء الاحتواء الداخلى، والمقرر له فى شهر مايو من هذا العام. ويجرى العمل بثقة وسلاسة فى موقع الإنشاء، وهو ما يدعمه التعاون المثمر مع المالك المصرى وهو هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمستوى المهنى العالى لزملائنا من المقاولين.

مستجدات محطة الضبعة النووية

أهمية محطة الضبعة النووية

جدير بالذكر أن أهمية محطة الضبعة النووية تكمن فى أنه لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة فى تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة فى كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية فى إطار تنفيذ برنامج نووى متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.

كما أنه فى ظل أزمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليًا ستساهم محطة الضبعة النووية فى إضافة مصدر جديد لمزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وبخاصة أنها أحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة.

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