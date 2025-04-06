روساتوم: الانتهاء من عمليات البناء في محطة الضبعة في 2028- 2029

كشف أليكسي ليخاتشوف رئيس مجلس إدارة مجموعة روسآتوم، إن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، التي يجري إنشاؤها في مصر حالياً، يمكن مضاعفة طاقتها الإنتاجية إذا اقتضت الحاجة، في ضوء ما تتمتع به من مساحة هي الأكبر حالياً على مستوى القارة إفريقية.

وأوضح أنه عند الانتهاء من محطة الضبعة النووية في عام 2030 يمكن أن تصبح الأكبر على مستوى العالم من حيث الامتداد الجغرافي.

محطة الضبعة النووية

الموجز ينقل لكم تفاصيل تصريحات ليخاتشوف أثناء مشاركته في مسابقة "أتوم سكيلز" للمهارات الاحترافية، التي ترعاها المجموعة في معرض يكاتيرينبورج، منوهًا بأنه أكبر موقع تشييد في إفريقيا، وبكل وضوح، فهو مشروع نووي غير مسبوق بما يحتويه من أربع وحدات، يجري بناؤها حالياً في آن واحد؛ إضافة إلى أنه يمكن مضاعفة القدرة الإنتاجية داخل الموقع ذاته"، وفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وتابع ليخاتشوف أن محطة الضبعة النووية تتضمن مكوناً محلياً عالياً، إذ أن غالبية أعمال تشييد المباني تنفذها شركات مصرية.

أعداد العاملين في مشروع الضبعة قد يصل إلى نحو 40 ألف في غضون عام

وأشار إلى أن الوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية يجري العمل في بنائها وفق الخطط المرسومة والمتفق عليها في الالتزامات التعاقدية، منوهًا بأن أعداد العاملين في مشروع الضبعة قد يصل إلى نحو 40 ألف في غضون عام.

وقال إن الأعداد ستزداد تدريجياً مع تنامي عمليات التشييد والبناء ومضيها قدماً.

وأَضاف مسؤول "روسآتوم" أن الوحدات الأربع تستخدم مفاعل الماء المضغوط من طراز "في في إي آر- 1200"، وهي جيل جديد من مفاعلات "الجيل الثالث +" المصممة لتلبية أعلى معايير السلامة الدولية. وتلك النوعية من المفاعلات تعمل فعلياً في محطتي "لينينجراد" و"نوفوفورونيج" لتوليد الطاقة النووية في روسيا، وفي محطة "أوستروفيتس" في بيلاورسيا.

صب أول خرسانة مسلحة في الوحدة الرابعة من مفاعل الضبعة 2024

وشرعت شركة روسآتوم في صب أول خرسانة مسلحة في الوحدة الرابعة من مفاعل الضبعة في مصر التابع لـ"هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية" (إن بي بي) في أواخر يناير 2024.

وكان الجانبان المصري والروسي وقعا الاتفاقات الحكومية المتبادلة بينهما لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في الضبعة، في نوفمبر 2015، وجرى توقيع عقد الهندسة والشراء والتشييد في أواخر 2016.

ويتضمن تصميم محطة الضبعة، الذي أعدته مؤسسة "روسآتوم"، المصمم والمقاول العام للمحطة، أربع وحدات توليد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، بطاقة إجمالية للوحدات الأربعة 4800 ميجاوات، باستخدام مفاعلات "في في إي آر – 1200"، الروسية التي تعد جيلاً جديداً من المفاعلات النووية المتطورة.

ومن المتوقع، عند الانتهاء من المحطة أن يتم توليد حوالي 37 مليار كيلو وات- ساعة من الكهرباء سنوياً، والتي ستغطي نحو 10 في المائة من احتياجات الطاقة الإجمالية في مصر، ومن المخطط الوصول بالقدرة الإنتاجية إلى 30 في المائة من الاحتياجات.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات البناء في محطة الضبعة في 2028- 2029.

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