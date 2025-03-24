روساتوم: صب الخرسانة الأولى لأساسات مبنى المفاعل النووي الرابع بمحطة لينينجراد-2

مبنى المفاعل النووي الرابع بمحطة لينينجراد.. كشفت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن صب أول دفعة من الخرسانة لأساسات مبنى مفاعل الوحدة الرابعة في محطة لينينجراد للطاقة النووية-2، وهو ما يمثل إنجازًا رئيسيًا إيذانًا ببدء المرحلة الرئيسية من بناء هذه الوحدة.

وأشارت روساتوم لأن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج استبدال القدرات الإنتاجية في المحطة، التي تُعد إحدى الشركات التابعة لشركة روس إنيرغو آتوم، قسم الطاقة الكهربائية التابع لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية.

مبنى المفاعل النووي الرابع بمحطة لينينجراد

الموجز يستعرض عبر السطور التالية تفاصيل مبنى المفاعل النووي الرابع بمحطة لينينجراد، حيث شارك في مراسم صب الخرسانة الأولى ممثلون عن محطة بيلاروسيا للطاقة النووية، ومحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، ومحطة رووبور للطاقة النووية في بنغلاديش، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتعمل هذه الدول على تشغيل أو بناء وحدات طاقة تعتمد على مفاعلات VVER-1200 الروسية المرجعية، بدعم من مؤسسة روساتوم.

ونوهت روساتوم بأنه خلال المراسم، قدّم خبراء الطاقة النووية من الدول الشريكة عروضًا حول تقدم مشروعاتهم خلال عام 2024، كما أعربوا عن تمنياتهم بنجاح استكمال الوحدات الجديدة في محطة لينينجراد للطاقة النووية.

زيادة حصة الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة الوطني

وفي السياق ذاته، قال أندريه بيتروف، النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة روساتوم الحكومية، ورئيس شركة ASE للهندسة (القطاع الهندسي لروساتوم): "إن هذا الحدث لا يمثل مجرد بدء لبناء وحدة جديدة في محطة لينينجراد للطاقة النووية-2، بل هو خطوة إضافية نحو تحقيق هدف وطني رئيسي يتمثل في زيادة حصة الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة الوطني، وتواجه روساتوم تحديات كبيرة في هذا الإطار، إذ نخطط لبدء إنشاء محطات طاقة بديلة في محطتي سمولينسك وكولا للطاقة النووية هذا العام، بالإضافة إلى استكمال الدراسات الهندسية لوحدة من الجيل الرابع في محطة بيلو يارسك للطاقة النووية في منطقة سفيردلوفسك.

وأضاف: "خلال العقدين المقبلين، ستعمل روساتوم على تطوير مشروعات جديدة في مناطق سيبيريا، والأورال، والشرق الأقصى، مما سيوفر لمزيد من المواطنين الروس إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة وآمنة."

وجدير بالذكر أن بدء المرحلة الرئيسية من بناء الوحدة الرابعة يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية، فعلى مدار ثمانية عقود، حققت هذه الصناعة إنجازات بارزة، بدءًا من تعزيز الأمن القومي عبر التكنولوجيا النووية، وصولًا إلى التقدم في مجال الطب النووي.

أول محطة طاقة نووية في العالم بقدرة 5 ميجاوات

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر شوتيكوف، المدير العام لشركة روس إنيرجو آتوم: "لقد قطعت الطاقة النووية شوطًا طويلًا؛ فمن أول محطة طاقة نووية في العالم بقدرة 5 ميجاوات إلى وحدات حديثة بقدرات تصل إلى 1200 ميغاوات، وهذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهود وتفاني الآلاف من المهنيين المتخصصين".

وأضاف: "أود أن أُشيد بالفريق العامل على وحدات الطاقة الجديدة في لينينجراد ، حيث مكّنهم التزامهم وخبراتهم وروح العمل الجماعي من بدء صب الأساسات للوحدة الرابعة قبل الموعد المحدد، وهو إنجاز ذو أهمية وطنية، وقد تم تحقيق إنجاز مماثل في عام 2024 عندما بدأ العمل على الوحدة الثالثة أيضًا قبل الموعد المخطط له."

ويُعد قسم الطاقة الكهربائية في روساتوم المنتج الرئيسي للطاقة النظيفة في روسيا. وتدير شركة روس إنيرغو آتوم، وهي الشركة القابضة لهذا القسم، 11 محطة طاقة نووية، بما في ذلك المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم (FNPP).

وتبلغ القدرة الإجمالية لـ 35 وحدة طاقة تديرها الشركة نحو 28.5 غيجاواط، ما يمثل حوالي 19% من إجمالي الكهرباء المولدة في روسيا. ويوفر القسم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل التشغيل، والصيانة، والإصلاح، وتدريب الكوادر العاملة في محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركات التابعة للقسم نظائر مشعة تُستخدم في التطبيقات الطبية والزراعية والإلكترونيات الدقيقة، كما يعمل القسم على مشاريع مبتكرة جديدة، تشمل تطوير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومحطات للغاز الحيوي، وتصنيع الروبوتات الصناعية.

محطة لينينجراد النووية واحدة من أكبر المحطات النووية في روسيا

وتُعد محطة لينينجراد للطاقة النووية واحدة من أكبر المحطات النووية في روسيا، بقدرة إنتاجية مركبة تبلغ 4400 ميغاوات وهي المحطة الوحيدة في البلاد التي تعمل بنوعين مختلفين من المفاعلات: وحدتان من نوع RBMK-1000 (مفاعلات القنوات ذات اليورانيوم والغرافيت) ووحدتان من مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+ (مفاعلات مائية مضغوطة بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة).

وقد تم إيقاف وحدتي RBMK 1 و2 عن التشغيل للتفكيك بعد 45 عامًا من التشغيل، واستبدالهما بوحدتي VVER جديدتين تم تشغيلهما في عامي 2018 و2021. ويبلغ العمر التشغيلي التصميمي للوحدات الجديدة 60 عامًا، مع إمكانية تمديدها 20 عامًا إضافية، وقد بدأ بناء الوحدتين 3 و4 بمفاعلات VVER-1200 في عام 2022 لاستبدال وحدات RBMK المتقادمة بالمحطة، ومن المتوقع أن تنتج كل وحدة جديدة أكثر من 8.5 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا بعد دخولها الخدمة.

محطة لينينجراد للطاقة النووية مصدرًا موثوقًا لإمداد الطاقة

وعلى مدى أكثر من نصف قرن، كانت محطة لينينجراد للطاقة النووية مصدرًا موثوقًا لإمداد الطاقة في المنطقة الشمالية الغربية لروسيا، فمنذ عام 1973، أنتجت وحداتها أكثر من 1.2 تريليون كيلوواط ساعة من الكهرباء، وتزود المحطة حاليًا أكثر من 50% من احتياجات مدينة سانت بطرسبورغ ومنطقة لينينجراد من الكهرباء، وتشكل حوالي 35% من إجمالي الطاقة المولدة في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية.

ويجمع القطاع الهندسي لمؤسسة روساتوم بين الشركات الرائدة في الصناعة النووية، مثل شركة أتوم ستروي إكسبورت (موسكو، نيجني نوفغورود، وفروع أخرى محليًا ودوليًا)، ومعهد التصميم المشترك أتوم إنيرجو برويكت (موسكو، نيجني نوفغورود، سانت بطرسبورج، وفروع للتصميم والأبحاث داخليًا وخارجيًا)، وشركات البناء التابعة.

ويُصنف هذا القطاع الهندسي في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم محفظة المشروعات وعدد محطات الطاقة النووية الجاري بناؤها في الوقت نفسه حول العالم، حيث تأتي حوالي 80% من إيرادات القطاع من مشاريع دولية.

تنفيذ مشاريع بناء محطات طاقة نووية عالية القدرة في روسيا

ويقوم القطاع الهندسي بتنفيذ مشاريع بناء محطات طاقة نووية عالية القدرة في روسيا وخارجها، ويوفر مجموعة متكاملة من خدمات EPC وEP وEPC(M)، تشمل إدارة المشروعات والتصميم، بالإضافة إلى تطوير تقنيات Multi-D لإدارة المنشآت الهندسية المعقدة، ويعتمد القطاع على إنجازات الصناعة النووية الروسية، وأحدث التقنيات المتقدمة.

وتقوم روساتوم ببناء محطات طاقة نووية آمنة وموثوقة بمفاعلات VVER من الجيل الثالث+، وفقًا لأعلى المعايير الدولية والمتطلبات التقنية العالمية.

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