روساتوم تعلن إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث النووية

إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية.. كشفت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن قيام المعهد الوطني للبحوث النووية "ميفي" (MEPhI) بتدشين حفل افتتاح مختبر التقنيات التجديدية والهندسة النسيجية.

وقد تم إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية بدعم من شركة روساتوم، بهدف زراعة بدائل حيوية متوافقة بيولوجيًا للأوعية الدموية باستخدام خلايا المرضى أنفسهم.

إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية

الموجز يكشف تفاصيل إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية يالتعاون مع الشركة الروسية التي أدته أنه سيقوم جهاز التصنيع الحيوي (البيوفابريكاتور)، الذي طوره علماء روساتوم، بمحاكاة نمو الأنسجة على المستوى المجهري.

وحضر مراسم افتتاح إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية كل من فلاديمير شيفتشينكو، رئيس جامعة "ميفي"، و دميتري بايداروف، مدير إدارة دعم الأنشطة التجارية الجديدة في روساتوم.

كما ألقى كلمات خلال حفل إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية كلٌّ من إيجور ريشتوف، جرّاح الأورام في جامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الأولى بموسكو، وفلاديسلاف بارفينوف، رئيس مركز الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد في “ميفي”، وألكسندر جارماش، مدير معهد الفيزياء والهندسة في الطب الحيوي التابع لـ “ميفي”، حيث شددوا جميعًا على أهمية النهج متعدد التخصصات في البحث والتطوير، وأهمية إعداد الكوادر المهنية القادرة على التعامل مع تقنيات المستقبل.

ومن ناحيته، قال فلاديمير شيفتشينكو: "إن التقدم الهائل الذي شهدته علوم الطب الحيوي وعلوم الحياة خلال العقود الماضية أصبح ممكنًا بفضل دمج تقنيات البحث الفيزيائي، وأدوات التشخيص، والأساليب التحليلية، بما في ذلك أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي والليزر، إلى جانب غيرها من الأجهزة الدقيقة عالية التقنية، وآمل أن يسهم إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية في تطوير أفكار جديدة وأساليب مبتكرة لعلاج الأمراض التي تُعدّ حاليًا مستعصية".

تطوير الطب النووي

وأضاف دميتري بايداروف: "نحن نعيش عصرًا استثنائيًا تتطور فيه التقنيات بمعدلات غير مسبوقة، وغالبًا ما يجد الشباب صعوبة في تخيل عالم بلا إنترنت، لذلك، من الضروري أن تواكب الجامعات هذا التطور السريع من خلال تحديث برامجها التعليمية، بما يتيح للطلاب اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للتعامل مع تقنيات المستقبل الجاري تطويرها اليوم. وكلما تسارعت وتيرة تحديث المناهج، كلما بدأنا نجني ثمار إنشاء مثل هذه المختبرات في وقت أقرب".

وعقب حفل افتتاح إنشاء مختبرا للطباعة الحيوية، عُقدت جلسة استراتيجية خُصصت لمناقشة آفاق تطوير الطب النووي والتقنيات الحيوية.

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