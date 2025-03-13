روساتوم تعلن بدء تجميع وحدة المفاعل لكاسحة الجليد النووية "لينينجراد"

مشروع كاسحة الجليد النووية.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن بدء شركة “ZIO-Podolsk” وهي إحدى شركات قسم الهندسة الميكانيكية في روساتوم، بالتزامن مع بدء عمليات تشغيل شفة المفاعل، تجميع وحدة مفاعل RITM-200 المخصصة لكاسحة الجليد النووية الجديدة “لينينجراد” من الجيل الجديد، والتي تم وضع عارضة بنائها في عام 2024 بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت روساتوم عن مشاركة كل من ماكسيم تيكافكين، نائب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في روساتوم، وأنتون ليبيديف، المدير العام لشركة ZIO-Podolsk، في مراسم إطلاق عمليات التجميع بمشروع كاسحة الجليد النووية.

مشروع كاسحة الجليد النووية

الموجز ينقل تفاصيل تجميع مشروع كاسحة الجليد النووية، حيث قال ماكسيم تيكافكين: “أطلق قسم الهندسة الميكانيكية في روساتوم الإنتاج التسلسلي لوحدات مفاعلات RITM-200، وهو ما يمثل دليلًا جديدًا على الريادة المطلقة لصناعتنا الوطنية، وإن حلولنا التقنية تدفع عجلة التقدم العلمي والصناعي، كما تسهم في تحقيق المهام ذات الأهمية القومية، وإن سجلنا الناجح في تصنيع وتشغيل وحدات مفاعلات RITM الحديثة يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف تطوير ممر بحر الشمال وتعزيز تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)”.

وفي الوقت الحالي، ولأول مرة في تاريخ المصنع، هناك ثماني وحدات مفاعلات من سلسلة RITM في مراحل إنتاج مختلفة (مخصصة لكاسحات الجليد ووحدات الطاقة العائمة).

ويمثل ممر بحر الشمال أقصر طريق شحن بحري يربط غرب أوراسيا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويمتد هذا الممر إداريًا من ملتقى بحر بارنتس وبحر كارا (مضيق كارا جيت) وصولًا إلى مضيق بيرينغ (رأس ديجنيف)، ويبلغ طوله حوالي 5,600 كيلومتر، ويمر الممر عبر بحار المحيط المتجمد الشمالي، بما في ذلك بحر كارا، وبحر لابتيف، وبحر سيبيريا الشرقي، وبحر تشوكشي.

ويخدم هذا الطريق البحري موانئ القطب الشمالي والأنهار السيبيرية الكبرى، مع وجود ستة موانئ رئيسية على طول ممر بحر الشمال في المنطقة القطبية الروسية، وهي: سابيتا، ديكسون، دودينكا، خاتانغا، تيكسي، وبيفيك.

مشروع كاسحة الجليد النووية

وتحتوي وحدات الطاقة في السفن النووية الجديدة على اثنين من مفاعلات RITM-200، ويُعد هذا المفاعل الأحدث والأكثر كفاءة في العالم، إذ يتميز بوزن أقل بمقدار النصف، وقوة تزيد بمقدار 1.5 مرة، ويشغل مساحة أقل بنسبة 1.5 مرة مقارنةً بالمفاعلات السوفيتية السابقة، مما يجعل كاسحات الجليد أكثر كفاءة من حيث السرعة وقدرتها على كسر الجليد، وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم البضائع المنقولة عبر ممر بحر الشمال، حيث تم شحن رقم قياسي بلغ 37.9 مليون طن من البضائع، بالإضافة إلى تنفيذ 92 رحلة عبور ترانزيتية خلال عام 2024.

وفي الوقت الحالي، توجد كاسحات الجليد النووية الجديدة “أركتيكا”، و”سيبير”، و”أورال” (من مشروع 22220) في الخدمة، وكل منها مزود بوحدة مفاعل RITM-200.

كما أقيمت مراسم رفع العلم على كاسحة الجليد “ياقوتيا” في نهاية عام 2024، ويجري حاليًا بناء كاسحتي الجليد “تشوكوتكا” و”لينينجراد” ضمن مشروع 22220.

وقد أثبتت وحدات مفاعل RITM-200 كفاءتها في بيئة القطب الشمالي القاسية، مما وفر الأساس لتطوير حلول طاقة مثل محطات الطاقة العائمة ومحطات الطاقة النووية القائمة على تكنولوجيا SMR، القادرة على توفير الكهرباء للمناطق النائية داخل روسيا وخارجها.

ونتيجة لذلك، يجري بناء سلسلة من محطات الطاقة العائمة لتزويد المستهلكين الصناعيين الرئيسيين بالكهرباء في منطقة تشوكوتكا، كما يتم تنفيذ مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية الأرضية في العالم تعتمد على مفاعل RITM-200 في ياقوتيا، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة نووية تعتمد على تكنولوجيا SMR تضم ستة مفاعلات مماثلة في أوزبكستان.

وتمتلك روساتوم سلسلة الإنتاج الكاملة لمفاعلات الدفع النووي، بدءًا من التصميم وإنتاج الأجزاء الأولية، مرورًا بتصنيع المعدات وتركيبها. وتقوم شركة “أفريكانتوف OKBM” التابعة لروساتوم بتصميم المنتج وتوريده كحزمة متكاملة، بينما تتولى شركة “ZIO-Podolsk” تصنيع المفاعلات والوحدات الأخرى لمحطات الطاقة النووية.

وقد قامت “ZIO-Podolsk” بالفعل بتصنيع 10 وحدات من مفاعل RITM-200 لمشروع كاسحات الجليد النووية متعددة المهام من مشروع 22220، مثل “أركتيكا”، و”سيبير”، و”أورال”، و”ياقوتيا”، و”تشوكوتكا”، وعند تشغيل هذه الوحدات، ستسهم في تنفيذ المهام ضمن الخطة الكبرى لتطوير ممر بحر الشمال، والتي تم إطلاقها بقرار من الرئيس الروسي.

وقد عينت الحكومة الروسية شركة روساتوم كالمشغل الرئيسي للبنية التحتية لممر بحر الشمال، حيث تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع الفيدرالي “تطوير ممر بحر الشمال”، كما تشارك في خطة تطوير هذا الممر حتى عام 2035، والمبادرة الخاصة بالنمو الاجتماعي والاقتصادي لروسيا حتى عام 2030 تحت عنوان “ممر بحر الشمال على مدار العام”، والتي تم اعتمادها بموجب قرار من الحكومة الروسية

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