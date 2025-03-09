لبناء مفاعل نووي صغير معياري.. روساتوم تعلن تعاون روسيا وميانمار معًا

بناء مفاعل نووي صغير.. تسعى شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، بناء مفاعل نووي صغير، إذ أعلنت أنه تم توقيع اتفاق حكومي بين روسيا وميانمار بشأن مبادئ التعاون لذلك.

ومن المقرر أن يشمل التعاون بناء مفاعل نووي صغير معياري (SMR) في ميانمار، وذلك خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ميانمار إلى روسيا.

بناء مفاعل نووي صغير

وأكدت روساتوم أن مراسم توقيع بناء مفاعل نووي صغير تمت بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار مين أونج هلاينج.

الموجز يرصد تفاصيل توقيع بناء مفاعل نووي صغير، إذ أنه قد وقع الاتفاق كل من أليكسي ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، والدكتور ميو ثين كياو، وزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية اتحاد ميانمار.

مشروع بناء مفاعل نووي صغير معياري بطاقة 110 ميجاوات

ويحدد الاتفاق الحكومي شروط التعاون والتوجهات الرئيسية للتنسيق بين الطرفين في إطار تنفيذ مشروع بناء مفاعل نووي صغير معياري بطاقة 110 ميجاوات مع إمكانية التوسع لاحقًا ليصل إلى 330 ميجاوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2023 وقّعت روسيا وجمهورية اتحاد ميانمار اتفاقًا حكوميًا للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وهو ما يمثل خطوة بارزة في تطوير التعاون النووي بين البلدين، وقد اتفق الطرفان على العمل معًا لتنفيذ مشروع بناء مفاعل نووي صغير معياري (SMR) على أراضي جمهورية اتحاد ميانمار.

تطوير مشاريع طاقة الرياح

وإلى جانب ذلك تتعاون "روساتوم" بشكل نشط مع ميانمار في تطوير مشاريع طاقة الرياح، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروع لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 200 ميجاوات في البلاد.

كما تمتلك "روساتوم" تقنيات متقدمة في مجال بناء المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، سواء البرية أو العائمة، واستنادًا إلى أحدث وحدات المفاعل RITM-200 والخبرة الواسعة المكتسبة من تشغيل المفاعلات الصغيرة على متن أسطول كاسحات الجليد النووية الروسية، يتم تنفيذ مشروع لبناء مفاعل نووي صغير بري في منطقة ياكوتيا.

ويتميز هذا النوع من المفاعلات بتصميمه المدمج، ومرونته المعيارية، وفترة إنشائه القصيرة، إلى جانب معايير أمانه العالية، وحاليًا تعمل محطة "أكاديميك لومونوسوف" وهي أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، في منطقة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي.

وفي عام 2024، وقّعت "روساتوم" أول عقد تصدير من نوعه مع أوزبكستان لإنشاء محطة مفاعلات صغيرة معيارية، حيث سيتم بناء محطة طاقة نووية بقدرة 330 ميجاواطتفي منطقة جيزاخ في اوزباكستان باستخدام التكنولوجيا الروسية المتقدمة.

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