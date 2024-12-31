بقدرة 100 ميجاوات.. روساتوم تعتزم تدشين محطة طاقة رياح في إيسيك كول

محطة طاقة رياح.. أعلنت شركة روساتوم للطاقة المتجددة، التابعة لمؤسسة روساتوم المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن توقيع اتفاقية استثمارية مع حكومة جمهورية قرجيزستان.

وتهدف اتفاقية إلى إنشاء وتشغيل محطة طاقة رياح بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات في قرية كوك-موينوك بمنطقة باليكشي، إيسيك كول، كما يُعد هذا المشروع أول مشروع روسي لتصدير تكنولوجيا توليد الطاقة من الرياح.

محطة طاقة رياح

الموجز يكشف تفاصيل تدشين محطة طاقة رياح جديدة، إذ تم توقيع الاتفاقية من قِبل تالايبيك إبراييف، وزير الطاقة في قرغيزستان، وجريجوري نازاروف، المدير العام لشركة روساتوم للطاقة المتجددة، ودميتري أندرييف، المدير العام لشركة نوفا ويند قرجيزستان، وقد سبقت مراسم التوقيع فعالية وضع كبسولة زمنية في سبتمبر 2024، والتي أُقيمت في موقع المشروع للإشارة إلى انطلاق العمل.

بناء محطة طاقة رياح جديدة بقدرة 100 ميجاوات

وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء محطة طاقة رياح جديدة بقدرة 100 ميجاوات، إضافة إلى بيع الكهرباء الناتجة ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصميم والمسح في عام 2025، مما يُعزز البنية التحتية للطاقة المستدامة في قرجيزستان.

من ناحيته، وصرح جريجوري نازاروف، المدير العام لشركة روساتوم للطاقة المتجددة، قائلًا:«يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين روسيا وقرغيزستان في مجال الطاقة المتجددة، ونمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح، حيث تجاوزت قدراتنا التشغيلية في روسيا 1 جيجاوات، ونحن واثقون بأن هذا المشروع سيساهم في تحسين كفاءة الطاقة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز المهارات المحلية».

مراحل مشاريع طاقة الرياح

روساتوم

وتجدر الإشارة إلى أن روساتوم للطاقة المتجددة تتولى إدارة كافة مراحل مشاريع طاقة الرياح، بدءًا من التصميم وحتى التشغيل والصيانة، ويتم تصنيع معظم مكونات توربينات الرياح محليًا في روسيا بنسبة توطين تصل إلى 68%، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 85%.

وقد تمكنت روساتوم حتى الآن من تشغيل تسع محطات لطاقة الرياح في جنوب روسيا بقدرة إجمالية تبلغ 1,035 ميجاوات، مع خطط لزيادة السعة إلى 1.7 جيجاوات بحلول عام 2027.

كما تتجاوز شراكة روساتوم مع قيرجيزستان مجال طاقة الرياح، حيث تشمل، تنفيذ مشاريع للطاقة النووية منخفضة القدرة، وتطوير محطات طاقة كهرومائية صغيرة، مثل محطة ليليك (5.9 ميجاوات) ومحطة جيروي (28 ميجاوات)، إلى جانب دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال إنشاء مركز للتشخيص والعلاج باستخدام التقنيات النووية.

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