تفاصيل مشاركة روساتوم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP29

مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ.. أعلنت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن مشاركة وفد لها رفيع المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي اختتم في 22 نوفمبر في باكو، أذربيجان.

وأكد المشاركون استعدادهم لتقديم حلول للتحديات الرئيسية المطروحة في جدول الأعمال المعني بـ مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ.

مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ

الموجز يستعرض أبرز المتحدثين الرئيسيين عن "روساتوم" في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ ؛ « كيريل كوماروف، النائب الأول للرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال الدولية، وتاتيانا تيرينتييفا، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين، وبولينا ليون، مديرة إدارة التنمية المستدامة»، وفاديم تيتوف، المدير العام «لشبكة روساتوم الدولية».

وشارك أيضًا ممثلو "روساتوم" في مداخلاتهم أهمية الطاقة النووية في معالجة قضايا المناخ، مشيرين إلى زيادة الاهتمام العام بهذه القضية خلال السنوات الثلاث الماضية.

تطوير توليد الطاقة منخفضة الكربةن

كما وضعت "روساتوم" رؤيتها لتطوير توليد الطاقة منخفضة الكربون في روسيا والأسواق الدولية، بالإضافة إلى تعديل اللوائح "الخضراء" وتعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والتعليمية.

الطاقة الخضراء

كما ناقشوا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ حلول الطاقة "الخضراء" الأخرى مثل مزارع الرياح والمركبات الكهربائية.

دور المحطات النووية في الانتقال نحو الطاقة النظيفة

وفي السياق ذاته، قال كيريل كوماروف: "يستمر دور الطاقة النووية في الانتقال نحو الطاقة النظيفة في التزايد على الصعيدين العالمي والمحلي، فمحطات الطاقة النووية توفر إمدادات آمنة وموثوقة للطاقة منخفضة الكربون بتكاليف قابلة للتنبؤ لعقود قادمة، ولهذا السبب بدأ الطلب يتزايد على التكنولوجيات النووية في العديد من الدول التي تتطلع إلى دمج الطاقة النووية في مزيج طاقاتها. ويتطلب ذلك تطوير قاعدة إنتاجية مناسبة وتدريب الكوادر ودعم القطاع المالي، مما يستلزم تعاونًا دوليًا شاملاً.

وأشارت بولينا ليون إلى أن "روساتوم" تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ للسنة الرابعة على التوالي، حيث تروج للطاقة النووية كجزء من التحول العالمي للطاقة.

وذكرت ليون قائلة: "كانت الأجواء في المؤتمر جيدة للغاية، حيث أبدى الزملاء من مختلف الدول اهتمامهم بالطاقة النووية وناقشوا اللوائح الخاصة بها. كان مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ 29 مثمرًا بشكل خاص بالنسبة لنا بالمقارنة مع المؤتمرات السابقة".

كما كانت من أولويات "روساتوم" في المؤتمر تعزيز التعاون في مجال التعليم النووي ودعم المبادرات الشبابية، كما تم الإعلان عن مبادرة جديدة لتطوير منصة شبابية لمناقشة مستقبل الطاقة النووية.

الجدير بالذكر أن "روساتوم"؛ ناقشت موضوعا أخر بالغ الأهمية وهو الحفاظ على النظام البيئي للقطب الشمالي، حيث تم تقديم برنامج لمراقبة البيئة في منطقة الممر الشمالي البحري في جناح القطب الشمالي للمنظمة الدولية "المنتدى الشمالي"، وهو البرنامج الذي تنفذه "روساتوم" بالتعاون مع مركز أبحاث البحار بجامعة موسكو الحكومية منذ عام 2021.

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