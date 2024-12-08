مهرجان العلوم النووية في مصر.. روساتوم تعلن شارة البدء

مهرجان العلوم النووية في مصر.. يُعد حدثًا علميًا وثقافيًا مميزًا يهدف إلى تعزيز المعرفة ونشر الوعي بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة في حياتنا اليومية.

ويجمع مهرجان العلوم النووية في مصر بين الخبراء والباحثين والطلاب وعامة الجمهور في بيئة تعليمية مبتكرة، حيث يتم تسليط الضوء على التطورات الحديثة في مجال الطاقة النووية واستخداماتها في مجالات مثل الطب، والصناعة، والزراعة، والبيئة.

مهرجان العلوم النووية في مصر

وفي هذا الصدد، الموجز يكشف تفاصيل مهرجان العلوم النووية في مصر التي أعلنت عنه شركة روساتوم، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النووية والتقنيات المتقدمة المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، إذ ينطلق أسبوع مهرجان العلوم النووية في مصر للمرة الثانية.

ويُقام مهرجان العلوم النووية في مصر في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2024 في كل من القاهرة، العلمين، والإسكندرية، بهدف إلهام العقول الشابة، وتعزيز الوعي العلمي، واستعراض الإمكانات الهائلة للعلوم والتكنولوجيا النووية.

منصة لتعزيز الابتكار وتشجيع الطلاب والشباب

ويهدف إلى تقديم العلوم النووية بطريقة مبسطة وجذابة من خلال العروض التفاعلية، وورش العمل، والمعارض التوضيحية، بالإضافة إلى المحاضرات العلمية التي تشرح دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، كما يشكل المهرجان منصة لتعزيز الابتكار وتشجيع الطلاب والشباب على استكشاف هذا المجال الحيوي ودوره في مستقبل الطاقة النظيفة.

مهرجان العلوم النووية في مصر

وتُقام فعاليات مهرجان العلوم النووية في مصر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فرعيها بالقاهرة والعلمين، وفي جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية.

كما ستستضيف فعاليات المهرجان أيضًا عدد من المدارس في القاهرة والاسكندرية، مما يتيح لطلابها فرصة الانخراط في الأنشطة التفاعلية الخاصة بمهرجان العلوم.

احتفاء بالإنجازات البشرية في مجال العلوم

وعن انطلاق مهرجان العلوم النووية في مصر، صرّح مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر: «يمثل مهرجان العلوم احتفاءً بالإنجازات البشرية في مجال العلوم واستكشاف الآفاق غير المحدودة للبحث العلمي، من خلال استقطاب العقول الشابة، وإشعال شغفهم بالمعرفة، وإلهام الجيل القادم من القادة، نعمل على زراعة وتنمية بذور الإبداع العلمي، ليس فقط لدفع عجلة تطوير التكنولوجيا النووية، بل أيضًا لإحداث تحولات نوعية في مختلف الصناعات وتحسين جودة الحيا، ونحن واثقون أن بين الحضور سيكون هناك من يحملون رؤى ستعيد تشكيل مستقبل الطاقة، وتحدث تطورًا جوهريًا في مجال الطب، وتسهم في تحقيق الريادة في العديد من القطاعات العلمية».

منصة رائعة لتعزيز التفاعل بين المشاركين وثقافة الابتكار

وعن اطلاق مهرجان العلوم بالاكاديمية العربية بفرع القرية الذكية وفرع العلمين، صرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، قائلًا: «يسعدنا استضافة اسبوع مهرجان العلوم اليوم الذي يعد من الفعاليات البارزة في التبادل المعرفي وتعزيز الوعي العلمي حيث يشكل المهرجان منصة رائعة لتعزيز التفاعل المشاركين مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار».

مهرجان العلوم النووية في مصر

وأضاف "عبد الغفار" أن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً للتواصل العلمي ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشيراً إلى إستضافة مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار رؤية الأكاديمية الهادفة إلى تقديم بيئة تعليمية تفاعلية تُلهم الأجيال الجديدة للبحث والاستكشاف.

ويأتي مهرجان العلوم ضمن مبادرة روساتوم العالمية لتعزيز التعليم والابتكار، وقد تم تنفيذه بنجاح في دول أخرى تطور صناعات نووية مثل الهند، بنجلاديش، أوزبكستان، وبيلاروسيا.

وفي مصر، يمثل المهرجان فرصة هامة لتعزيز الوعي بالعلوم النووية، وتشجيع الفضول العلمي، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين.

ويتضمن أسبوع المهرجان أنشطة ممتيزة مُخصصة لأعمار متنوعة. الجلسات التي تُقام في الجامعات تهدف إلى جذب الطلاب ذوي الخلفيات التقنية وتعزيز طموحاتهم المهنية، وتشمل هذه الجلسات مناقشات معمقة حول الاتجاهات العالمية في الطاقة النووية، ودور التقنيات منخفضة الكربون، والاكتشافات العلمية التي تُعيد تشكيل مشهد الطاقة.

كما تُعقد ندوات إرشاد مهني تُعرّف الطلاب بفرص الدراسة والمنح المقدمة في روسيا وفرص العمل في صناعات الطاقة النظيفة والنووية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الفيلم الوثائقي الشهير “الطاقة النووية الآن” للمخرج أوليفر ستون، الذي يقدم استكشافًا مُثيرًا للتفكير حول دور الطاقة النووية في البيئة والتنمية المستدامة.

في الوقت ذاته، تُركّز الأنشطة الموجهة للمدارس على تقديم العلوم بطريقة ممتعة وفي بيئة مرحة، حيث تشمل هذه الأنشطة ورش عمل تفاعلية، مثل عروض الروبوتات، وتجارب علمية، ونشاط “البحث عن الكنز النووي” لتعريف الطلاب بأساسيات العلوم النووية بطريقة ممتعة ومبسطة.

مهرجان العلوم النووية في مصر

ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية لدعم التعليم والبحث العلمي، وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا النووية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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