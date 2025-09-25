وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع الضبعة

مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع الضبعة.. شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الاولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة ، وذلك على هامش مشاركته فى القمة النووية العليا وفعاليات الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو.

وتمت المراسم بحضور الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور احمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية ، ومن الجانب الروسي ، أليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية " روساتوم " والدكتور اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة ، ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت " القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة ، بالاضافة عدد من مسئولي الملف النووى والاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر ، وروسيا

الموجز ينقل التفاصيل، إذ يُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم وأكبر مكونات المفاعل النووي، ووظيفته احتواء المفاعل النووي ونقل حرارته بأمان الي أنظمة توليد البخار، لتشغيل المحطة وضمان فعاليتها ، ويمثل بدء نقل هذه المعدة العملاقة خطوة بارزة في تنفيذ مشروع المحطة النوويةبالضبعة، فى اطار البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويعكس التقدم في الأعمال والالتزام بمجريات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة ، وتجدر الإشارة إلى ان اعمال تصنيع وعاء ضغط المفاعل استغرقت ما يقارب الــــ 41 شهرًا و من المقرر ان يصل الى مصر خلال الأسبوع الاول من شهر نوفمبر

وأكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع النووي لتوليد الكهرباء يحظى بكامل الدعم ، والمتابعة المستمرة من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وانه يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، سيما الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية الشاملة ، والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يأتي فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا ، وتعبيرا عن عمق العلاقات والروابط التاريخية وامتداداتها بين الدولتين والشعبين ،والتى تتجلى فى تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية ، موضحا التنسيق والتعاون والتكامل بين القائمين على تنفيذ محطة الضبعة النووية من الجانبين المصرى والروسي.

وشدد على أهمية اللقاءات المباشرة والمتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة ،كاشفا عن احتفاء مصرى واحتفال سيتم تنظيمه خلال استقبال وعاء ضغط المفاعل بموقع المحطة كأهم وأكبر مكونات المفاعل النووى

جدير بالذكر، ان مشروع المحطة النووية بالضبعة ، هو أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها محطات مرجعية تعمل بنجاح ، ودخل المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر عام 2017 ، ويجرى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية المحددة.

