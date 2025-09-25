مدير وحدة التقنيات المضافة بروساتوم: نسعى لريادة السوق بمجال الطباعة ثلاثية الأبعاد وافتتحنا 7 مراكز متخصصة حتى الآن

ريادة السوق بمجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.. أكد إيليا فلاديميروفيتش كافيلاشفيلي، مدير وحدة أعمال التصنيع بالتقنيات المضافة في شركة "روساتوم" الحكومية، خلال لقائه بوفد الصحفيين والإعلاميين المصريين بمقر الشركة في موسكو، على هامش فعاليات أسبوع الذرة العالمي، أن روسيا تولي اهتماماً بالغاً بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعتبرها من ركائز المستقبل الصناعي، مشيرًا إلى أن "روساتوم" بدأت تطوير هذه التكنولوجيا قبل سبع سنوات، وأصبحت اليوم تعتمد عليها بشكل متكامل ضمن منظومتها الإنتاجية.

وأوضح كافيلاشفيلي أن "روساتوم"، والتي تضم أكثر من 400 شركة، أدركت في وقت مبكر أهمية تبني استراتيجية شاملة لهذه التكنولوجيا، ما مكنها من بناء دورة إنتاج مكتملة تشمل تصنيع المعدات، وتطوير المواد الخام، وإجراء البحوث العلمية، وإنتاج وطباعة المعدات وبيعها، فضلاً عن تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

الشركة لا تعتمد فقط على المعدات المستوردة

الموجز ينقل التفاصيل، إذ أشار إلى أن الشركة لا تعتمد فقط على المعدات المستوردة، بل تطور برامجها التقنية محليًا وتقوم بتدريب الكوادر البشرية، لضمان امتلاك المعرفة العميقة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأضاف: "افتتحنا مركزًا للتكنولوجيا التكميلية، ونعمل على تأسيس مراكز أخرى بالشراكة مع مؤسسات مختلفة. لدينا اليوم 230 موظفًا ومتدربًا في قسم التصميم والتدريب، ونتوسع باستمرار نظراً للإقبال المتزايد".

وذكر أن "روساتوم" افتتحت سبعة مراكز متخصصة في أنحاء روسيا، وتعتزم افتتاح مركز جديد في بيلاروسيا الأسبوع المقبل، كما تدرس إطلاق مركز مماثل في الهند. وأوضح أنه تم خلال العام الماضي طباعة أكثر من 2000 منتج باستخدام هذه التكنولوجيا، وتم تدريب أكثر من ألفي شخص في مختلف شركات المجموعة.

تكريم روساتوم بجوائز اعتماد التكنولوجيا التكميلية

وأشار إلى أن "روساتوم" حصلت على إشادات متعددة من الحكومة الروسية، وفي عام 2019 كُلّفت رسميًا بتعميم هذه التكنولوجيا على مستوى الدولة، وهو ما دفعها إلى توحيد جهود أكثر من 50 شركة، مع اعتماد أكثر من 30 شركة لبرامجها التدريبية، كما شهد 17 أبريل الماضي تنظيم مؤتمر شارك فيه المدير العام للمؤسسة، أليكسي ليخاتشوف، تم خلاله تكريم "روساتوم" بجوائز اعتماد التكنولوجيا التكميلية.

وأضاف: "هدفنا هو التوسع في إنشاء مراكز محلية، بحيث تصبح امتدادًا مباشراً لمنظومة عملنا". وأوضح أن الشركة لا تقتصر في تدريبها على الخبراء فحسب، بل تشمل أيضًا حديثي التخرج، وتُعِدُّهم للتعامل مع متطلبات هذه التكنولوجيا المتقدمة.

ونوه كافيلاشفيلي إلى وجود تنافس كبير على الكفاءات المدربة، حيث تمتلك "روساتوم" عقودًا بقيمة مليار ونصف روبل، وتُجري حالياً مفاوضات مع شركة هندية لتوطين التصنيع محليًا تحت اسم "صنع في الهند". ومن المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري شحن أول طابعة ثلاثية الأبعاد إلى الهند، وهي طابعة ضخمة قادرة على إنتاج مكونات قطرها يصل إلى 4.5 متر.

وفيما يخص المجالات الرئيسية لتطبيق هذه التكنولوجيا، أشار إلى استخدامها في الطب، وصناعة الطائرات والمحركات، وتكنولوجيا الفضاء، والبناء الخرساني، وإنتاج الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن انتشار هذه التكنولوجيا لا يزال في بداياته، لكنه يحمل إمكانات هائلة للمستقبل.

