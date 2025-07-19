روساتوم تختتم مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة بمشاركة 11 دولة

ختام مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة.. أعلنت شركة روساتوم الروسية الحكومية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن انتهاء مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج، الذي قامت برعايته وعُقد في الفترة من 11 إلى 18 يوليو 2025 في استاد القاهرة الدولي.

واستقبل الحدث أكثر من 977 لاعبا من 11 دولة، بما اتاح منصة للمنافسة والتعلم والتبادل الثقافي من خلال لغة الشطرنج العالمية.

مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة

الموجز ينقل لكم تفاصيل ختام مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة، حيث أشارت روساتوم إلى أنه على مدار اسبوع كامل تضمن المهرجان مجموعة واسعة من الفئات التنافسية المُصممة خصيصًا لمختلف الفئات العمرية ومستويات مهارات لاعبي الشطرنج.

وشملت أبرز فعالياته البطولة الدولية الرئيسية في الشطرنج الكلاسيكي بمشاركة 428 لاعبا من 11 دولة، والشطرنج السريع المفتوح بمشاركة 460 لاعبا من 11 دولة، وهي الأكبر في تاريخ الشطرنج المصري.

انضمام أبطال النور المكفوفين بمشاركة 8 لاعبين من مصر

كما ضم المهرجان بطولة لأبطال الشطرنج من ابطال النور المكفوفين بمشاركة 8 لاعبين من مصر ولاعب من السودان، وبطولة ودية للاعلاميين والصحفيين جمعت 80 إعلاميًا مصريًا وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى المباريات، استضاف المهرجان جلسات تفاعلية عامة تناولت مواضيع متنوعة، منها الصحة النفسية للاعب الشطرنج وكيفية التعامل مع ابطال الشطرنج، بالإضافة إلى ندوة مخصصة لحكام الشطرنج المصريين قدمتها أنستازيا سوروكينا، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد الدولي للشطرنج.

مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة

وتم تكريم عدد من اللاعبين والفرق في حفل الختام بجوائز في فئات مختلفة، بما في ذلك 90 فائزًا في بطولات الشطرنج الكلاسيكي والسريع، و9 جوائز للأبطال المكفوفين، وأخيرًا 6 فائزين في بطولة الشطرنج للاعلاميين المصريين التي أقيمت في اليوم الأخير من المهرجان.

وقد احتفى هؤلاء الفائزون ليس فقط بالمهارة، بل أيضًا بالروح الرياضية وروح التعاون والود.

وعن رعاية مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج، صرح مراد أصلانوف، مدير مكتب شركة روساتوم في مصر:“نحن لا نرى الشطرنج مجرد لعبة، بل نراه أسلوب تفكير وانضباط يعكس الدقة والرؤية المستقبلية والتفكير المنهجي، وهي نفس المبادئ الأساسية في العلوم النووية، ويمكن لنقلة واحدة في الشطرنج أن تحدد نتيجة المباراة، ويمكن لقرار علمي واحد أن يرسم ملامح مستقبل أمة بأكملها، وقبل ثمانين عامًا، بدأت روسيا رحلتها في تطوير الطاقة النووية السلمية، واليوم تواصل روساتوم هذا الإرث بفخر، من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة ومبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول. نحن نُمكّن العقول الشابة من المضي قدما، وأن يصبحوا قادة لبناء مستقبل أفضل.”

مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة

واكتسبت نسخة هذا العام من المهرجان أهمية خاصة، إذ تزامنت مع الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية، وهي علامة فارقة تؤكد التزام روساتوم الراسخ بتعزيز رأس المال الفكري والتعاون الاستراتيجي والتنمية الاجتماعية في المناطق التي تعمل فيها.

وفي معرض حديثه عن هذه المهمة المشتركة، أكد أحمد عدلي، لاعب الشطرنج العالمي والرئيس التنفيذي لأكاديمية عدلي للشطرنج، على التوافق بين الشطرنج والقيم التي تؤمن بها روساتوم.

مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج بالقاهرة

وأضاف عدلي: "الشطرنج ليس مجرد رياضة، بل هو منصة تدريب استراتيجية، فهو يُعلّم الشباب كيفية التخطيط وتقييم المخاطر والتفكير بعمق قبل التصرف، وهي المهارات التي يحتاجها العالم في العلوم والهندسة والقيادة، ويسعدني أننا نتمسك بنفس القيم مع روساتوم: فالتميز الفكري والتفكير الاستراتيجي أساسان أساسيان لأي دولة تسعى إلى الازدهار، ومن الأهمية بمكان أن يأتي هذا التعاون في الوقت الذي تحتفل فيه روساتوم بمرور 80 عامًا على الإنجازات النووية. ونحن فخورون بربط بطولة الشطرنج بهذا الإرث الكبير"

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