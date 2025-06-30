رئيس روساتوم يلتقي نائب رئيس وزراء ماليزيا بموسكو للتعاون في الطاقة النووية

التعاون في الطاقة النووية.. في إطار تعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقة النظيفة، عقد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، مؤخرا، اجتماعًا في موسكو مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والموارد المائية الماليزية فاضلة يوسف.

تناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين روسيا وماليزيا في مجال الطاقة النووية، حيث بحث الجانبان سبل تطوير هذا التعاون ووضعا خطوات عملية لتعزيز الشراكة بين البلدين.

التعاون في الطاقة النووية

الموجز يكشف تفاصيل التعاون في الطاقة النووية، حيث شهدت المناقشات تركيزًا خاصًا على إمكانيات تطبيق تكنولوجيا "روساتوم" المتقدمة في مجال الطاقة النووية في ماليزيا.

وخلال الزيارة الرسمية إلى روسيا، قام الوفد الماليزي بجولة في محطة لينينغراد للطاقة النووية، إحدى المشروعات الرائدة لشركة "روساتوم"، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الروسية في هذا المجال، كما زار الوفد متحف "الذرة"، حيث تعرف على تاريخ تطور القطاع النووي في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "روساتوم" تُعد تكتلاً متنوع الأنشطة، يضم أصولاً في مجالات الطاقة، والهندسة، والبناء، وقطاعات صناعية أخرى، وترتكز استراتيجيتها على تطوير مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك طاقة الرياح.

حجم مشروعات إنشاء المحطات النووية

وتتصدر المؤسسة قائمة الشركات العالمية من حيث حجم مشروعات إنشاء المحطات النووية، حيث يجري تنفيذ 39 وحدة طاقة نووية – من بينها 6 وحدات صغيرة – في 10 دول حول العالم.

تنفيذ 39 وحدة طاقة نووية

ولا تقتصر أنشطة "روساتوم" على المجال النووي فحسب، بل تشمل أيضًا تصنيع منتجات غير نووية مبتكرة، والخدمات اللوجستية، وتطوير طريق بحر الشمال، وتنفيذ مشروعات بيئية كبرى، وتضم المؤسسة أكثر من 450 شركة ومنظمة، يعمل بها ما يقرب من 420 ألف موظف.

وتواصل روسيا دعم التعاون العلمي والتقني مع كافة الدول الراغبة في ذلك، من خلال مشاركتها الفاعلة في عدد من المشروعات الدولية الكبرى، وتلعب "روساتوم" وأذرعها المختلفة دورًا محوريًا في إنجاح هذه الجهود

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