روساتوم ووكالة الطاقة الذرية بكازاخستان تعتمدان خارطة طريق لإنشاء محطة طاقة نووية

إنشاء محطة طاقة نووية.. على هامش منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، اجتمع كل من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم الروسية، وألماسادام ساتكالييف، رئيس وكالة الطاقة الذرية بجمهورية كازاخستان، لمناقشة تنفيذ مشروع بناء محطة للطاقة النووية في جمهورية كازاخستان.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد خارطة طريق مبدئية تتضمن مراحل التحضير وتنفيذ المشروع، بما في ذلك أعمال المسح، وتوقيع عقد EPC، وتطوير الوثائق الفنية للمشروع.

تفاصيل مشروع إنشاء محطة طاقة نووية

الموجز ينقل التفاصيل فبالإضافة إلى ذلك، وقّعت كل من شركة Kazakhstan Nuclear Power Plants LLP (KNPP LLP) وشركة Atomstroyexport JSC (الذراع الهندسي لمؤسسة روساتوم الحكومية) اتفاقًا إطاريًا يحدد المبادئ الرئيسية للتعاون في تنفيذ المشروع في منطقة جامبيل بإقليم ألماتي.

ويُنفّذ المشروع في إطار التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لضمان أمن الطاقة وإزالة الكربون من اقتصاد كازاخستان.

وأكد الطرفان على أهمية البدء الفعلي في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن.

التقنيات النووية الروسية

قال أليكسي ليخاتشوف:«نُقدّر ثقة الجانب الكازاخستاني بنا لقيادة الكونسورتيوم الدولي الذي سيقوم ببناء محطة الطاقة النووية في كازاخستان، ولقد كانت كازاخستان شريكًا تاريخيًا موثوقًا لنا في الصناعة النووية، ونحن على يقين بأن التقنيات النووية الروسية، التي أثبتت موثوقيتها وسلامتها وكفاءتها، ستخدم شعب كازاخستان، وتعزز سيادته في مجال الطاقة».

وعلق ألماسادام ساتكالييف على الحدث قائلًا:«إن بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان هو جزء من استراتيجية شاملة لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في البلاد، ونحن نتطلع إلى تعاون وثيق وشفاف مع شركائنا لضمان مستوى عالٍ من السلامة وزيادة نسبة التصنيع المحلي».

تعزيز التعاون مع جميع الدول المهتمة بالطاقة النووية

وتواصل روسيا تعزيز التعاون مع جميع الدول المهتمة بالطاقة النووية، وتُسهم روساتوم وقطاعاتها التابعة بشكل فعال في تنفيذ العديد من المشاريع الدولية الكبرى

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