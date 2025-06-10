روساتوم: جامعة تومسك تطوّر منتجًا لعلاج أمراض المسالك البولية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

منتج لعلاج أمراض المسالك البولية.. في خطوة رائدة بمجال التصنيع الطبي باستخدام التقنيات الحديثة، تمكن خبراء مركز تقنيات تصنيع المواد المضافة للاستخدام المشترك (SADTC)، التابع لجامعة تومسك التقنية والمدعوم من مؤسسة "روساتوم"، من تصميم وطباعة أول دفعة من أدوات الإنتاج الخاصة بمكونات معقدة في المعدات الطبية، وتحديدًا مصيدة استخراج حصوات مجرى البول.

تُستخدم هذه المصائد على نطاق واسع في علاج حصوات مجرى البول والمرارة، حيث تُستخدم لالتقاط الحصوات وإزالتها من الجسم.

منتج لعلاج أمراض المسالك البولية

الموجز يستعرض تفاصيل تطوير منتج لعلاج أمراض المسالك البولية، حيث يستلزم تصنيع هذه الأدوات توفر خصائص تقنية دقيقة، أبرزها مقاومة الأكسدة عند درجات حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية، وانخفاض السعة الحرارية، وقدرتها على تحمل دورات متكررة من التسخين والتبريد.

وقد ساهم اعتماد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تسريع وتيرة الإنتاج، مقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد على الخراطة الدقيقة والتفريز، والتي تستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات لإنتاج كل قطعة، وفي المقابل يمكن لطابعة ثلاثية الأبعاد إنتاج ما يصل إلى 150 قطعة خلال 24 ساعة فقط، مع خفض تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 50%.

تقنية الانصهار الانتقائي بالليزر

وقد تم تنفيذ الطباعة للدفعة الاولى باستخدام مسحوق معدني أساسه النيكل، على طابعةRusMelt 300M المصنعة ضمن منشآت قطاع الوقود التابع لـ"روساتوم"، وتستخدم الطابعة تقنية الانصهار الانتقائي بالليزر (SLM).

الطابعة ثلاثية الأبعاد توفر دقة تصنيع عالية وسهولة في التشغيل والصيانة

كما تبلغ المساحة المتاحة للطباعة في الطابعة ثلاثية الأبعاد 300×300×370 مم، وسعة إنتاجية تصل إلى 35 سم³ في الساعة، وتوفر الطابعة دقة تصنيع عالية وسهولة في التشغيل والصيانة، ما يتيح استخدامها في بيئات إنتاجية متنوعة.

وقد تم توزيع الدفعة الأولى من القطعة المطبوعة على عدد من المؤسسات الطبية في مدن روسية من بينها أومسك، بيرم، كالوغا، نيجني نوفغورود، ناديم وغيرها.

وفي هذا الصدد يقول يفغيني بولباسوف، رئيس مركز SADTC في جامعة تومسك التقنية: "على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة أدوات من سبائك معدنية مقاومة للحرارة بهذا النوع. كان ذلك تحديًا تقنيًا للفريق، وقد نجحنا في تجاوز العقبات الهندسية، واختبار أوضاع الطباعة الخاصة بالسبائك المقاومة للحرارة، والتأكد من كفاءة عمل الطابعة وجودة منتجاتها."

روساتوم تسعى إلى تعزيز إتاحة تقنيات تصنيع المواد المضافة في مختلف الأقاليم الروسية

من جهته، صرح إيليا كافيلاشفيلي، مدير تقنيات تصنيع المواد المضافة في قطاع الوقود بـ"روساتوم": تسعى روساتوم إلى تعزيز إتاحة تقنيات تصنيع المواد المضافة في مختلف الأقاليم الروسية، من خلال تطوير شبكة مراكز متخصصة في هذه التقنيات للاستخدام المشترك، ويُعد مركز SADTC في جامعة تومسك التقنية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والصناعة المحلية، ومؤسسة روساتوم، بما يسهم في رفع جودة المنتج، وتحسين وظائفه، وزيادة كفاءة الإنتاج بفضل المرونة التكنولوجية وسرعتها في تنفيذ المهام الهندسية المعقدة".

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