روساتوم تورد مولدات تكنيشيوم-99م لتحسين البنية التحتية للطب النووي وتعزيز علاجات السرطان

روساتوم تورد مولدات تكنيشيوم-99م.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، قيام شركة “إيزوتوب – التحالف الإقليمي” (شركة مساهمة تابعة لقسم العلوم في روساتوم) بتوريد مجموعات مولدات التكنيتيوم-99م إلى جمهورية قرجيزستان بشكل منتظم.

وستقوم الشركة بتزويد المركز الوطني للأورام وأمراض الدم في بيشكيك بمنتجات صيدلانية إشعاعية، وذلك في إطار المشروع الوطني ضمن برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بعنوان “إعادة إحياء الطب النووي في قرجيزستان”، وكجزء من مبادرة الوكالة “أشعة الأمل – Rays of Hope”.

روساتوم تورد مولدات تكنيشيوم-99م

الموجز ينقل تفاصيل تعاون روساتوم، إذ تنتج مولدات التكنيتيوم-99 من نوع GT-5K النظير المشع تكنيتيوم-99، وهو عنصر يحظى بطلب مرتفع في مجال الطب النووي، ويُستخدم التكنيتيوم-99 في حوالي 80٪ من فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار الأحادي للفوتون (SPECT) لتشخيص مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والغدد الصماء العصبية وأمراض أخرى.

ويسمح هذا الفحص برؤية واضحة للغدة الدرقية والقلب والعظام والرئتين والكليتين والجهاز الهضمي، ما يمكّن من الكشف المبكر عن النقائل والتشوهات، وبالتالي تحسين دقة التشخيص وفعالية العلاج وزيادة معدلات الشفاء.

الكشف المبكر عن الأمراض

وصرّح ماكسيم كوشناريف، المدير العام لشركة “إيزوتوب: "يمثل تطوير التعاون مع جمهورية قرجيزستان في مجال الطب النووي خطوة هامة نحو تحسين إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة والكشف المبكر عن الأمراض، ومن خلال جهودنا المشتركة، نهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى وتقليل الوفيات الناتجة عن السرطان."

يتم تصنيع مولد التكنيتيوم-99 من نوع GT-5K في معهد كاربوف للبحث والتطوير في الكيمياء الفيزيائية (شركة مساهمة)، التابع لقسم العلوم في روساتوم، والذي يُعد أحد أبرز منتجي هذا المنتج الطبي في روسيا.

وأضاف أوليغ كونونوف، المدير العام لمعهد كاربوف: "يُعد زوج النظيرين المشعين موليبدينوم-99 وتكنيتيوم-99 ذا أهمية محورية في الطب النووي فهذان النظيران يمكّنان من إجراء عدد هائل من الفحوصات التشخيصية سنويًا، مما يساعد الأطباء على تقييم حالة أعضاء وأنسجة المرضى بدقة، ويكتسب إنتاج التكنيتيوم-99 من نوع GT-5K أهمية خاصة في ظل الطلب المتزايد على خدمات التشخيص عالية الجودة."

تعزيز الشراكة بين روسيا وقرجيزستان في مجال الطب الذري

ومن جانبها، صرّحت جلنارا رييسباييفا، رئيسة قسم الطب النووي في المركز الوطني للأورام وأمراض الدم: "إن تعاوننا مع شركة "إيزوتوب" في إطار برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية للطب النووي في قرجيزستان، وحدثًا مهمًا في مسيرة النظام الصحي الوطني، وسيكون لهذا التعاون أثر إيجابي على تعزيز الشراكة بين روسيا وقرجيزستان في مجال الطب الذري، وسيسهم بالتأكيد في تحسين نتائج العلاج، بدءًا من الكشف المبكر عن الأمراض إلى تحسين فعالية العلاجات وزيادة نسب البقاء على قيد الحياة."

وتجدر الإشارة أن التكنيتيوم-99 هو نظير مشع يُستخدم على نطاق واسع في التصوير الطبي التشخيصي، ويتم إنتاجه في معهد كاربوف للبحث والتطوير في الكيمياء الفيزيائية.

وتم تصميم مولد التكنيتيوم-99 من نوع GT-5K لإنتاج متكرر لمحاليل بيرتكنيتات الصوديوم المعقمة التي تحتوي على التكنيتيوم-99م (الناتج الإشعاعي)، ويمكن استخدام هذا الناتج كمادة صيدلانية مشعة مستقلة أو كمكون ضمن مجموعات تفاعل تُستخدم لتحضير أدوية أخرى تحتوي على التكنيتيوم-99م.

يُستخدم بيرتكنيتات الصوديوم (⁹⁹ᵐTc) في فحوصات التصوير الومضاني للدماغ والغدة الدرقية والغدد اللعابية، وكذلك في تصوير القلب بالأشعة المشعة (راديوكارديوغرافيا).

توفر شركة “دياميد” مجموعات متخصصة لتحضير الأدوية المشعة المحتوية على التكنيتيوم-99 داخل المختبرات الطبية، وبما أن التكنيتيوم-99م يتمتع بعمر قصير، فإن هذه المجموعات تُتيح إنتاج الأدوية مباشرة في موقع الاستخدام، ما يضمن تركيز المادة المشعة في العضو المستهدف ويُحسّن دقة التشخيص ويُقلّل من التعرض الإشعاعي العام للمرضى.

ويُعد معهد كاربوف للبحث والتطوير في الكيمياء الفيزيائية شركة رائدة في مجال البحوث والتطوير التجريبي في التقنيات النووية والإشعاعية والكيميائية، والهندسة الصناعية وإنتاج المنتجات المتقدمة، لا سيما تلك المستخدمة في الطب النووي، ويُعد المعهد من أكبر منتجي النظائر الطبية المشعة والأدوية الإشعاعية المنقذة للحياة.

وتُعد شركة “إيزوتوب” الشركة المتكاملة في هذا القطاع والمتخصصة في توزيع وتسويق منتجات النظائر التابعة لروساتوم، وهي المورّد الحصري لشبكة النظائر التابعة لروساتوم على مستوى السوق العالمية، وأحد الموردين الرئيسيين في السوق المحلية الروسية.

وتضم شبكة “إيزوتوب” أكثر من 170 شركة أجنبية في 50 دولة، بالإضافة إلى حوالي 600 مؤسسة روسية، بما في ذلك مرافق طبية وشركات صناعية ومراكز بحثية. حاليًا، تقدم روساتوم أوسع مجموعة من النظائر المشعة والمستقرة لأغراض طبية في العالم، وتُستخدم منتجاتها في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لأكثر من 2.5 مليون مريض سنويًا حول العالم، وتقوم الشركة بإرسال نحو 9,000 شحنة سنويًا، منها حوالي 2,000 شحنة للتصدير.

تواصل روسيا تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون طويل الأجل القائم على المنفعة المتبادلة، ولا سيما في مجال توريد المنتجات الإشعاعية، وتلعب روساتوم وشركاتها دورًا نشطًا في هذا المسار.

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