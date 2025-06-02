روساتوم تعلن عن فوز شباب من 9 دول بمسابقة «الذرة تمكن أفريقيا»

مسابقة الذرة تمكن أفريقيا.. أعلنت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، رسميًا عن اسماء الفائزين في نسخة عام 2025 من مسابقتها السنوية للفيديو "الذرة تُمكّن أفريقيا"، المُخصصة للاحتفاء بمرور ثمانين عامًا من الصناعة النووية الروسية.

ودُعي المشاركون لتقديم مقاطع فيديو قصيرة تعكس ثلاثة مواضيع إبداعية: "شرف الماضي"، و"إلهام الحاضر"، و"حلم المستقبل"، والموجز ينقل التفاصيل.

مسابقة الذرة تمكن أفريقيا

وأشارت روساتوم إلى أنه تم تقديم أكثر من 50 مشاركة من جميع أنحاء أفريقيا، في اشارة الى تنامي حماس الشباب الأفريقي لدور التقنيات النووية في مواجهة التحديات المعاصرة، واستنادًا إلى تقييمات لجنة تحكيم دولية ضمت خبراء بارزين من جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وناميبيا وبوركينا فاسو ودول أخرى، تم اختيار 13 فائزًا من جنوب أفريقيا ومصر وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وناميبيا.

وسيسافر الفائزون إلى روسيا لزيارة مواقع شهيرة ذات صلة بالصناعة النووية، بما في ذلك جناح "أتوم" في مركز VDNKh بموسكو.

وعن اعلان الفائزين هذا العام، صرح ريان كولير، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم في وسط وجنوب أفريقيا: "أبهرنا المشاركون هذا العام بعمق أفكارهم وجودة أعمالهم الاستثنائية، ومع احتفالنا بمرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية الروسية، من المؤثر للغاية أن نرى شبابًا أفارقة يتفاعلون بوعي وعمق مع هذا الموضوع المثير، فهذه الأصوات لا تروي قصصًا مؤثرة فحسب، بل تُسهم في صياغة رؤية مستقبلية قائمة على الاستدامة والابتكار والتبادل العلمي"

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