روساتوم: بدء تصنيع وعاء المفاعل السادس بمحطة باكش النووية في المجر

تصنيع وعاء المفاعل النووي.. كشفت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية، عبر قطاع تصنيع الآلات التابع لها، عن بدء أعمال تصنيع وعاء المفاعل النووي للوحدة السادسة من محطة باكش II النووية في المجر، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع النووي الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت أعمال التشكيل المعدني الأولية لمكونات وعاء المفاعل في مصنع المعادن التابع لشركة AEM- Spetsstal بمدينة سانت بطرسبورج، حيث يتم تجهيز كتل معدنية يبلغ وزنها الإجمالي نحو 600 طن، تمهيدًا لتصنيع الهيكل الرئيسي لمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطوّر (Generation III+).

تصنيع وعاء المفاعل النووي

الموجز يكشف تفاصيل إعلان روساتوم عن تصنيع وعاء المفاعل النووي، إذ جرت أعمال التشكيل بحضور ممثلين عن الجانب المجري، باعتباره الطرف المالك للمشروع.

ومن ناحيته، أكد “جيرجيلي ياكلي” ,رئيس مجلس الإدارة, والرئيس التنفيذي لشركة "باكش “ II المجرية، أن المشروع يعد أكبر استثمار نووي داخل الاتحاد الأوروبي "بإضافة وحدتين جديدتين في محطة باكش، سنضمن تأمين كميات كبيرة من الكهرباء المستدامة لدعم الاقتصاد المجري حتى نهاية القرن الجاري.

اختبارات القبول النهائية لوعاء المفاعل

وتعد بداية تصنيع وعاء المفاعل للوحدة السادسة دليلًا ملموسًا على التقدم المنتظم في تنفيذ المشروع، بينما يُنتظر الانتهاء من اختبارات القبول النهائية لوعاء المفاعل الخاص بالوحدة الخامسة خلال الشهر الجاري

وبدوره، قال "فيتالي بوليانين"، نائب رئيس شركة JSC ASE ومدير مشروع إنشاء محطة "باكش"، إن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن بدء تصنيع المعدات طويلة الدورة للوحدة السادسة بعد عام واحد فقط من بدء الأعمال المماثلة للوحدة الخامسة يعكس التزام الأطراف المشاركة بخطة التنفيذ.

الشروع في تصنيع مولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط

كما أوضح "إيجور كوتوف" رئيس قطاع تصنيع الآلات في "روساتوم"، أن العمل قد بدأ على تصنيع "قلب" المحطة النووية – وهو المفاعل النووي المتطور – في خطوة تعكس القدرة الصناعية العالية للمهندسين الروس في هذا المجال، مضيفًا أن عمليات التصنيع تشمل حاليًا مفاعلي الوحدتين الخامسة والسادسة، على أن يتم لاحقاً الشروع في تصنيع مولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ، وخزانات أنظمة الأمان، بالإضافة إلى معدات قاعة التوربينات.

وأكد أن عدة منشآت صناعية روسية في موسكو وبودولسك وسانت بطرسبورج وبيتروزافودسك وفولغودونسك ستشارك في مراحل الإنتاج المختلفة.

أحد أكبر المجمعات الآلية لتشكيل المعادن في أوروبا

كما اشار إلى أن عملية تشكيل الكتل المعدنية تعد من المراحل الأولى في تصنيع معدات المفاعل النووي، وتتم داخل أحد أكبر المجمعات الآلية لتشكيل المعادن في أوروبا، وبعد انتهاء التشكيل، تنقل المكونات إلى ورش أخرى لاستكمال المعالجة الميكانيكية، تمهيدًا لتجميع غلاف المفاعل بالكامل.

ويعد مشروع “باكش ” II أول مشروع نووي حديث يُنفذ باستخدام تكنولوجيا المفاعلات الروسية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى اتفاقية حكومية مشتركة بين روسيا والمجر وُقعت في يناير 2014، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات أساسية لبناء وحدات المحطة.

وقد حصل المشروع على الترخيص الرئيسي للبناء من الجهات التنظيمية المجرية في أغسطس 2022، بما يؤكد توافقه مع معايير السلامة المعتمدة في كل من المجر والاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200 تعمل حاليًا داخل روسيا، بينما يعمل مفاعلان إضافيان في محطة الطاقة النووية في بيلاروسيا.

ويعد قطاع تصنيع الآلات التابع لروساتوم أكبر كيان هندسي في روسيا من حيث حجم الإنتاج والعائدات، ويختص بتوريد المعدات الخاصة بجزيرة المفاعل وقاعة التوربينات في جميع المحطات النووية التي تُبنى وفق التصميمات الروسية، كما يُقدم حلولًا متكاملة لقطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعات الثقيلة، ويضم عددًا من مراكز الأبحاث والتطوير والمجمعات الإنتاجية الكبرى.

وتضم "روساتوم" أيضًا ذراعًا هندسية رائدة تشمل شركات تصميم وتنفيذ على مستوى دولي، أبرزها JSC Atomstroyexport، ومعهد Atomenergoproekt، بالإضافة إلى شركات مقاولات فرعية مسؤولة عن أعمال البناء والتشييد، وتستحوذ هذه الكيانات على أكبر حافظة مشروعات نووية على مستوى العالم، وتشرف على تنفيذ عدد غير مسبوق من المحطات النووية قيد الإنشاء في عدة دول.

ويُذكر أن نحو 80% من عائدات القطاع الهندسي في روساتوم تأتي من مشاريع دولية، حيث تقدم الشركة حزمة خدمات متكاملة تشمل التصميم والإدارة والتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير تقنيات رقمية متقدمة لإدارة المنشآت الهندسية الكبرى، مستفيدة من الخبرات المتراكمة في الصناعة النووية الروسية.

اقرأ أيضًا:

روساتوم: الانتهاء من عمليات البناء في محطة الضبعة في 2028- 2029

روساتوم: صب الخرسانة الأولى لأساسات مبنى المفاعل النووي الرابع بمحطة لينينجراد-2