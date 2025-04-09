روساتوم تختتم بطولة أتوم سكيلز العاشرة بمشاركة متميزة لـ12 دولة منها مصر

اختتام بطولة أتوم سكيلز العاشرة للمهارات المهنية.. أعلنت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، فعاليات النسخة العاشرة من بطولة المهارات المهنية الدولية “أتوم سكيلز – 2025” في مركز “يكاترينبورج-إكسبو” الدولي للمعارض.

ويأتي ختام بطولة أتوم سكيلز العاشرة للمهارات المهنية وسط مشاركة متميزة لأكثر من 2000 متسابق وخبير من 12 دولة، شملت روسيا، الصين، تركيا، مصر، بنجلاديش، جنوب إفريقيا، أوزبكستان، بيلاروسيا، إندونيسيا، الهند، وكازاخستان.

بطولة أتوم سكيلز العاشرة للمهارات المهنية

الموجز ينقل تفاصيل ختام بطولة أتوم سكيلز العاشرة للمهارات المهنية، حيث قد أُقيمت البطولة على مستوى دولي، مواصلة بذلك تقاليدها في تعزيز التميز المهني وتبادل الخبرات بين الثقافات.

وخلال كلمته في حفل الختام، أكد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة “روساتوم”، أن جميع المشاركين هم فائزون، بغض النظر عن المراكز أو الجوائز، قائلاً: “نحن فخورون بكم لأنكم تمثلون النخبة التكنولوجية الوطنية”.

الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية

وأضاف أن روسيا تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيس صناعتها النووية، مشيرًا إلى أن بطولة العام المقبل “أتوم سكيلز – 2026” ستكون أكثر اتساعًا واحترافية، وستمكن المزيد من الشباب من إشعال شرارة التميز في مجتمعاتهم ومؤسساتهم.

من جهته، أشار دينيس باسلر، الحاكم المؤقت لإقليم سفيردلوفسك، إلى أن الإقليم يستضيف البطولة منذ انطلاقتها قبل عشر سنوات، مشيدًا بتحولها إلى أحد أبرز الأحداث الصناعية في مجال المهارات المهنية، ومؤكدًا دورها في تمكين الشباب وتقدير قيمة العمل الفني والتقني في تنمية المدن والمجتمعات.

وشهدت البطولة منافسات مكثفة استمرت خمسة أيام، شارك فيها ممثلون من 16 فرعًا وشركة تابعة لـ”روساتوم”، إلى جانب فرق من شركات محلية وعالمية كبرى، وطلبة من 70 جامعة وكلية تقنية، وقد ارتفع عدد مجالات المنافسة هذا العام إلى 44 مجالاً، من بينها “تقنيات اللحام”، “التصميم الهندسي”، “التقنيات المركبة”، “الأتمتة الصناعية”، “روبوتات البرمجيات”، و”الطحن باستخدام التحكم الرقمي”، إضافة إلى مجالات جديدة مثل “تطوير التطبيقات على منصة 1C” و”التصميم الجرافيكي”، وقد صُممت المهام من قبل خبراء متخصصين بما يتوافق مع احتياجات الصناعة والمعايير الدولية.

برنامج الفعاليات المصاحبة

وشمل البرنامج الموازي للبطولة أربعة محاور رئيسية: “التوجيه المهني”، “التربوي”، “الموارد البشرية”، و”الأسرة”، وتخلله مؤتمرات وندوات وورش عمل ركزت على أهمية التعليم المهني كدعامة لتحقيق السيادة التكنولوجية وتعزيز الريادة في الصناعات المستقبلية.

التميّز الدولي والتعاون

من أبرز أحداث البطولة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين “روساتوم” والتحالف الدولي لتنمية المهارات ضمن مبادرة “الحزام والطريق” ودول البريكس، ما يعكس التوسع العالمي للبطولة.

كما نُظمت جلسة حوارية تحت عنوان “التعليم من أجل تحقيق طفرات تكنولوجية”، ناقشت سبل تسخير التعليم المهني لدعم الابتكار.

البرامج الشبابية والتربوية

استقطب برنامج تنمية المهارات المهنية المخصص لطلاب الجامعات والمدارس اهتمامًا واسعًا، حيث استفاد منه نحو 3500 شاب.

كما شهد منتدى “دوري آباء روساتوم” مشاركة 180 من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، لمناقشة التوجيه الدراسي والمستقبل المهني للأبناء.

الابتكار في التعليم التقني

تميزت نسخة هذا العام بإطلاق برنامج تدريبي مبتكر في مجال “اللحام” باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع “مدرسة اللحام الذرية”. ويشمل البرنامج تطبيقًا ذكيًا للهواتف المحمولة يتيح التدريب الذاتي عبر محتوى تفاعلي وملاحظات فورية باستخدام الشبكات العصبية، دون الحاجة إلى مدرب مباشر.

تكريم الفائزين

في إطار برنامج “شخصية العام” التابع لـ”روساتوم”، تم تكريم الفائزين في المرحلة بين فروع الشركة، ومنح ثمانية خبراء دبلومات تقديرية تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير المجتمع المهني وتعزيز ثقافة التميز.

المعرض المصاحب

لأول مرة، استضافت البطولة معرضًا خاصًا ضم ثلاثة أقسام: “عشر سنوات من حركة البطولات في روساتوم”، “ملصقات الحملات التوعوية: الماضي، الحاضر، والمستقبل”، و”قصص نجاح طلاب من مؤسسات تعليمية شريكة”.

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