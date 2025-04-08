روساتوم: اكتمال تركيب التوربين في الوحدة الأولى لمحطة روبور النووية

محطة روبور النووية.. كشفت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء وتنفيذ محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح عن اكتمال تنفيذ العملية الأساسية وهي وضع مجموعة التوربين على جهاز التدوير البطيء – في قاعة التوربينات التابعة للوحدة الأولى.

وأشارت روساتوم إلى أن اكتمال مرحلة مهمة من مراحل تركيب التوربين في الوحدة الأولى من محطة روبور النووية بجمهورية بنجلاديش الشعبية، إذ تُعد مؤسسة “روساتوم” – من خلال قسمها الهندسي – المصمم العام والمقاول العام للمشروع، وقد تمثّل هذا الإنجاز في وضع مجموعة التوربين على جهاز التدوير البطيء، وخلال عمليات الاختبار بدأ عمود التوربين في الدوران بسرعة منخفضة.

محطة روبور النووية

الموجز يرد تفاصيل أعمال تركيب محطة روبور النووية، إذ نوهت روساتوم بأن جهاز التدوير البطيء يُعد عنصرًا محوريًا في ضمان المحاذاة الصحيحة والاتزان الديناميكي لدوّار التوربين قبل التشغيل والإيقاف، مما يساهم في تجنب التآكل الميكانيكي للمكونات وضمان التشغيل الآمن والفعّال، وقد أجرى الخبراء فحوصات تحكم دقيقة أكدت جودة التركيب ودقة محاذاة مجموعة التوربين.

وم ناحيته، علق أليكسي ديراي، نائب رئيس شركة آتوم ستروي إكسبورت للمشروعات في بنجلاديش ، قائلاً:«تم بنجاح الانتهاء من تركيب التوربين في الوحدة الأولى من محطة روبّور، وهو إنجاز بالغ الأهمية على طريق التشغيل الفعلي للمحطة، إن عملية وضع التوربين على جهاز التدوير البطيء والفحوصات التي أجريت تؤكد دقة التركيب وموثوقية المعدات، ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل فريق متخصص عالي الكفاءة، ودليلًا جديدًا على موثوقية التكنولوجيا الروسية».

وتجدر الإشارة إلى أن القسم الهندسي في روساتوم يضم كبرى الشركات الرائدة في الصناعة النووية، ومنها شركة “آتوم ستروي إكسبورت” (موسكو، نيجني نوفجورود، فروع في روسيا وخارجها)، ومعهد التصميم المشترك “آتوم إنيرغو برويكت” (موسكو، نيجني نوفغورود، سانت بطرسبرج، وفروع تصميم وبحث وتطوير متعددة محليًا ودوليًا)، إلى جانب شركات الإنشاءات التابعة.

ويُعد هذا القسم الأول عالميًا من حيث عدد مشاريع محطات الطاقة النووية قيد الإنشاء حاليًا وحجم محفظة الطلبات، حيث يُشكل نحو 80% من إيراداته من المشاريع الدولية.

وينفّذ القسم مشاريع إنشاء محطات نووية عالية القدرة في روسيا وخارجها، ويوفر مجموعة متكاملة من خدمات EPC وEP وEPC(M)، بما يشمل إدارة المشاريع والتصميم، ويطوّر تقنيات Multi-D المتقدمة لإدارة المنشآت الهندسية المعقدة، ويرتكز القسم على خبرات الصناعة النووية الروسية والتقنيات الحديثة الرائدة.

تضم مفاعلين من نوع VVER-1200 بقدرة إجمالية تبلغ 2400 ميجاوات

كما تُبنى محطة “روبّور” للطاقة النووية، على بعد 160 كم من العاصمة البنغالية “دكا”، وفق التصميم الروسي، وتضم مفاعلين من نوع VVER-1200 بقدرة إجمالية تبلغ 2400 ميجاوات، تم توقيع العقد العام للمشروع في 25 ديسمبر 2015، وقد تم اختيار التصميم الروسي بمفاعلات VVER-1200 ليكون الأساس لأول محطة نووية في بنجلاديش.

ويمثل مفاعل VVER-1200 الجيل الأحدث لدى روساتوم، وقد أثبت كفاءته وموثوقيته في تشغيل وحدات مرجعية مماثلة.

ويعد هذا التصميم من الجيل الثالث+ (Generation III+) تطورًا نوعيًا يفي بجميع متطلبات السلامة الدولية، ويوجد حاليًا ست وحدات طاقة عاملة تعتمد عليه: أربع في روسيا، واثنتان في جمهورية بيلاروس، كما يجري تنفيذ مشاريع مماثلة بتقنية روسية في كل من مصر، المجر، تركيا، والصين

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