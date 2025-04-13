روساتوم تعلن تعاون روسيا وقرجيزستان لإعداد كوادر متخصصة في الطب النووي

إعداد كوادر متخصصة في الطب النووي.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، عن توقيع جامعة تومسك بولى تكنيك لمذكرة تفاهم مع جامعة يرجى سلافك الروسية لتدريب متخصصين في مجال الطب النووي.

يأتي ذلك في إطار مشروع مركز الطب النووي المزمع إنشاؤه بدعم من شركة روساتوم الروسية.

إعداد كوادر متخصصة في الطب النووي

الموجز يكشف تفاصيل بروتوكول تعاون إعداد كوادر متخصصة في الطب النووي، إذ شهدت فعاليات الندوة التعليمية "الطب النووي: الاتجاهات الحديثة وآفاق التطوير في قرغيزستان" توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة يرجى سلافك الروسية ومؤسسة "روساتوم" والجامعة تومسك بولى تكنيك ، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تطوير برامج تعليمية مشتركة لمرحلة الماجستير، بما في ذلك تخصص "الطب النووي (الفيزياء الطبية)".

ومن المقرر أن توفر هذه البرامج للخريجين المعرفة المتعمقة في مجالات الطب النووي، والأورام الإشعاعية، والتشخيص الطبي، بالإضافة إلى إتقان أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي والصيدلة النووية.

إعداد الكوادر للصناعة النووية الروسية

ومن ناحيته، أكد البروفيسور ليونيد سوكيخ، القائم بأعمال رئيس جامعة تومسك بوليتكنيك، أن جامعتهم تمتلك خبرة 75 عاماً في إعداد الكوادر للصناعة النووية الروسية، ولديها سجل حافل في تدريب المتخصصين لمشاريع "روساتوم" الدولية.

تطوير أدوية نووية فريدة للتشخيص والعلاج

وأشار إلى أن الجامعة تطور حالياً أدوية نووية فريدة للتشخيص والعلاج، وتعمل على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي للتدريب، بالإضافة إلى برامج متخصصة وقواعد بيانات للخبراء في هذا المجال.

وتهتم جمهورية قرجيزستان بتعزيز قدراتها في مواجهة الأمراض السرطانية والقلبية والعصبية والغدد الصماء وغيرها من الأمراض ذات الأهمية المجتمعية.

وقد شهد العام الماضي، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع "روساتوم"، افتتاح قسم الطب النووي في المركز الوطني للأورام وأمراض الدم التابع لوزارة الصحة القيرجيزية، حيث أجريت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (SPECT) للمرضى لأول مرة في تاريخ البلاد الحديث.

إنشاء مركز متكامل للطب النووي

وأوضح الدكتور نوربيك بوكوييف، مدير المركز الوطني للأورام، أن المشروع يهدف لإنشاء مركز متكامل للطب النووي يضم صيدلية مركزية للأدوية النووية ومركزاً للتصوير الجزيئي ووحدة للعلاج النووي الموجه.

وأضاف أن المشروع يعمل بشكل تجريبي وفق التشريعات الروسية، مما يسرع تنفيذه ويوفر الوقت والموارد.

وبدوره، أعرب البروفيسور سيرجي فولكوف، القائم بأعمال رئيس الجامعة السلافية، عن ثقته بأن هذا التعاون سيسهم في تطوير الطب النووي في قرغيزستان ، واصفاً إياه بأنه خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للرعاية الصحية في البلاد.

وتستمر روسيا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية مع الدول الصديقة، حيث تواصل "روساتوم" تنفيذ المشاريع النووية في مختلف أنحاء العالم، وتمتلك المؤسسة خبرة واسعة في إنشاء البنية التحتية للمراكز الطبية النووية، وتقدم الدعم التقني والتدريبي للمتخصصين في هذا المجال.

وهدفت الندوة التعليمية إلى نشر الوعي بتقنيات الطب النووي وتعزيز القدرات العلمية والتعاون الدولي، وقد حضر الفعالية ممثلون عن وزارتي الصحة والتعليم في قيرجيزستان، بالإضافة إلى خبراء من "روساتوم" وطلاب مهتمين بهذا التخصص.

وتعتبر الجامعة مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في المنطقة، حيث تعمل على إعداد كوادر متخصصة في الفيزياء النووية والتقنيات الحديثة.

أما الجامعة تومسك بولى تكنيك ، التي تأسست عام 1896، فتحتل مكانة مرموقة بين أفضل الجامعات الروسية والعالمية، وتتميز بتخصصاتها في مجالات الطاقة والتقنيات النووية.

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