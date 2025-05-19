روساتوم تعلن مشاركتها كشريك عام بمؤتمر نيفسكي البيئي الدولي.. تفاصيل

مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي.. كشفت مؤسسة روساتوم الروسية للطاقة النووية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، في خطوة تعكس التزامها العميق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، عن مشاركتها كشريك عام في الدورة الحادية عشرة من مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي.

ومن المقرر مشاركة روساتوم بالمؤتمر خلال يومي 22 و23 مايو الجاري، في قصر "تافريتشيسكي" التاريخي بمدينة سانت بطرسبرج.

مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي

الموجز يكشف تفاصيل فعاليات مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي، إذ يقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "كوكب الأرض: الحياة في تناغم مع الطبيعة"، بمشاركة رفيعة من مؤسسات حكومية وبرلمانية روسية، إلى جانب منظمات دولية بارزة، ويعد أحد أهم المحافل العالمية التي تجمع صنّاع القرار، والخبراء، والمنظمات البيئية، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة التحديات البيئية العالمية ووضع خارطة طريق لمستقبل أخضر مستدام.

ومن المنتظر أن تلعب روساتوم دورًا محوريًا في فعاليات المؤتمر، حيث يشارك عدد من قادتها وخبرائها في 11 جلسة وفعالية تخصصية، تتناول موضوعات حيوية تشمل إدارة الموارد الطبيعية، وآفاق التنمية المستدامة في دول مجموعة "بريكس"، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وتطوير المدن الخضراء، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي من خلال تكنولوجيا المعلومات ومبادرات المجتمع المدني.

حلول منخفضة الكربون لتنمية الاقتصاد الأخضر

وفي واحدة من أبرز جلسات المؤتمر، تنظم روساتوم مائدة مستديرة دولية بعنوان: "حلول منخفضة الكربون لتنمية الاقتصاد الأخضر"، تجمع خلالها نخبة من الخبراء الدوليين ورؤساء الهيئات البيئية وممثلي كبرى الشركات، لمناقشة التحولات الكبرى في المنظومة البيئية العالمية، واستعراض فرص التمويل الأخضر، وسبل تعزيز استخدام الطاقة النظيفة لمواجهة تحديات المناخ.

مهرجانًا بيئيًا مفتوحًا للشباب بعنوان "Rosatom Ecofest"

وقبيل انطلاق الفعاليات الرسمية، تنظم روساتوم يوم 21 مايو مهرجانًا بيئيًا مفتوحًا للشباب بعنوان "Rosatom Ecofest"، على ضفاف ميناء "سمولينكا" لليخوت، بالتعاون مع حركة "إيكوسيستم" البيئية الروسية، والوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب "روس مولوديوج".

روساتوم شريك عالمي في صياغة السياسات البيئية

ويهدف هذا المهرجان إلى غرس مفاهيم الثقافة البيئية والطاقة النظيفة لدى الأجيال الشابة، ويتضمن مسابقات، ومعارض فنية، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب عرض فني مبتكر بعنوان "الطاقة النظيفة"، سيتم تقديمه لاحقًا ضمن فعاليات بينالي نيجني نوفجورود الدولي للفن في أغسطس المقبل.

وأشارت روساتوم من خلال مشاركتها الواسعة في المؤتمر، إلى أن دورها الرائد ليس فقط كمطور للطاقة النظيفة، بل كشريك عالمي في صياغة السياسات البيئية، ومُحفّز رئيسي للتحول الأخضر على مستوى العالم

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