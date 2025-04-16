تفاصيل تعاون روساتوم والتحالف الدولي لتنمية المهارات لمبادرة الحزام والطريق وبريكس

التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بمدينة يكاترينبورج بين اكاديمية "روساتوم" والتحالف الدولي لتنمية المهارات لمبادرة "الحزام والطريق ودول بريكس"، وذلك ضمن فعاليات النسخة العاشرة لبطولة "أتوم سكيلز" للمهارات المهنية.

ووقعت الوثيقة كل من يوليا أوجاكينا، مدير عام اكاديمية روساتوم، والدكتور ليو زينينج (الصين)، رئيس التحالف الدولي، بحضور تاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية في "روساتوم".

تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي

الموجز يرصد تفاصيل تعاون روساتوم مع التحالف الدولي، حيث تأسس هذا التعاون الاستراتيجي تحت مظلة "بريكس+"، ويهدف التوقيع إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، كما سيشمل التعاون تبادل الخبرات والموارد التعليمية عبر منصة "بريكس" الدولية، مع التركيز على تطوير برامج تدريبية متقدمة للمدربين والخبراء والكوادر الإدارية.

وبدورها، أكدت "يوليا أوجاكينا" على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، مشيرة إلى أن "روساتوم" قد أطلقت العام الماضي منصة جديدة للطاقة النووية لدعم التعاون الشامل بين دول "بريكس"، لافتة إلى أن هذه المذكرة ستكون حافزاً قوياً لتعزيز المهارات المهنية و بطولة "أتوم سكيلز"، كما ستعزز الشراكات الدولية في إطار هذا التحالف.

وستناقش الفعاليات المصاحبة للبطولة موضوع إعداد الكوادر البشرية لقطاع الطاقة النووية والصناعات المرتبطة به، وذلك عبر أربعة مسارات رئيسية: التوجيه المهني والنهج التربوي وإدارة الموارد البشرية، والمشاركة الأسرية.

أكبر البطولات المهنية في العالم

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة "أتوم سكيلز" (المهارات الذرية) تعد واحدة من أكبر البطولات المهنية في العالم، حيث تنظمها "روساتوم" سنوياً منذ عام 2016. وقد تطورت البطولة من 10 مجالات تنافسية فقط في نسختها الأولى إلى 44 مجالاً حالياً، بمشاركة أكثر من 2000 متخصص من العاملين في القطاع النووي والطلاب وفرق من كبرى الشركات الصناعية الروسية، ومنذ عام 2023، أصبحت البطولة دولية بمشاركة ممثلين من 15 دولة.

منصة الطاقة النووية الجديدة

أما منصة الطاقة النووية الجديدة، فهي تحالف طوعي يضم شركات وهيئات متخصصة في المجال النووي، وتهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في دول "بريكس" و"بريكس+"، بالإضافة إلى تطوير آليات تنفيذ المشاريع النووية في الدول الأعضاء.

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