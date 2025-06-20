روساتوم وأوزاتوم توسّعان التعاون لتعزيز قدرات الطاقة النووية في أوزبكستان

تعزيز قدرات الطاقة النووية.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن اتفاق الجهتان روساتوم وأوزاتوم على دراسة إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية كبيرة في أوزبكستان، مع مواصلة التقدّم في تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية القائمة على المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMR).

في 20 يونيو، وعلى هامش منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وقّعت وكالة الطاقة الذرية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان (أوزاتوم) وشركة روساتوم اتفاقًا لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة نووية كبيرة في الجمهورية.

تعزيز قدرات الطاقة النووية

الموجز ينقل التفاصيل حيث حضر مراسم التوقيع كل من عظيم أحمدخادجايف، مدير وكالة الطاقة الذرية بجمهورية أوزبكستان، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان في 27 مايو 2024.

كما أعلن الجانب الأوزبكي خلال لقاء بين الرئيس شوكت ميرضيائيف والسيد ليخاتشوف، عُقد على هامش معرض “إينوبروم. آسيا الوسطى” الصناعي الدولي في 28 أبريل 2025، عن نيّته إنشاء محطة نووية كبيرة.

وفي 9 مايو 2025، وخلال زيارة رسمية للرئيس ميرضيائيف إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جدد الجانب الأوزبكي إعلانه عن قراره دراسة مشروع إنشاء محطة نووية كبيرة.

ويتضمن الاتفاق البنود والشروط الرئيسية للتنفيذ المحتمل لمشروع بناء وحدتي طاقة من نوع VVER-1000، مع إمكانية تطوير المشروع لاحقًا ليشمل أربع وحدات.

ويعتمد المشروع على تقنيات روسية أثبتت موثوقيتها وسلامتها في مواقع محلية ودولية، بما في ذلك محطة “تيانوان” النووية في الصين، ومحطة “كودانكولام” في الهند.

وقد سجلت مفاعلات VVER حتى الآن أكثر من 420 سنة تشغيلية تراكميّة.

تصنيع معدات المفاعل للوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية الصغيرة

وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لروساتوم:“تفخر روساتوم بكونها شريكًا استراتيجيًا لأوزبكستان في تطوير طاقتها النووية، ونحن نوسّع آفاق التعاون: فبينما نواصل تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية الصغيرة في إقليم جيزّاخ، نخطو خطوة كبيرة نحو تنفيذ مشروع محطة VVER-1000، والجمع بين المحطات الصغيرة والكبيرة من شأنه أن يخلق عنقودًا طاقيًا خاليًا من الكربون في أوزبكستان، ويوفر حلًا عمليًا لمشكلة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويمهّد الطريق للنمو الصناعي والابتكار.”

وأشار ليخاتشوف أيضًا إلى أن روساتوم بدأت بالفعل في تصنيع معدات المفاعل للوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية الصغيرة.

مشروع إنشاء محطة طاقة نووية كبيرة خطوة استراتيجية

من جانبه، قال عظيم أحمدخادجايف، مدير وكالة الطاقة الذرية الأوزبكية:“نعتبر مشروع إنشاء محطة طاقة نووية كبيرة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة طاقة موثوقة ومتوازنة، قادرة على تلبية احتياجات أوزبكستان الحالية والمستقبلية من الكهرباء من خلال مصادر نظيفة وصديقة للبيئة.

توقيع الاتفاق يتيح البدء الفعلي في تطوير الشروط الرئيسية لتنفيذ المشروع المحتمل، وقد تم بالفعل إنشاء فريق عمل مشترك لدراسة الجوانب الأساسية للمشروع وإجراء تقييم لتكلفة البناء.

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