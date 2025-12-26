سعر الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025.. ارتفاع غير مسبوق لعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6822.75 جنيه للبيع، 6782.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6254.25 جنيهًا للبيع، 6217.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 5970 جنيهًا للبيع، 5935 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5117.25 جنيه للبيع، 5087.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3980 جنيهًا للبيع، 3956.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3411.5 جنيه للبيع، 3391.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2558.5 جنيه للبيع، 2543.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 47760 جنيهًا للبيع، و47480 جنيهًا للشراء.

