سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر السبت 15 نوفمبر 2025

يواصل سعر الذهب في مصر اهتمامه الواسع من المواطنين والمستثمرين معًا، خاصة مع استمرار المعدن الأصفر في لعب دوره كأحد أقوى الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ويحرص المتابعون على معرفة أحدث الأسعار — خصوصًا سعر الذهب عيار 21 — الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

في هذا التقرير يستعرض الموجز آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 داخل محلات الصاغة، مع رصد العوامل المؤثرة على حركة السوق ونصائح مهمة قبل الشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر.. متابعة لحظية داخل الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت استقرارًا نسبيًا مع تحركات طفيفة وفق التحديثات اللحظية داخل محلات بيع الذهب، وسط حالة من الترقب من جانب المستهلكين والمستثمرين، خاصة بعد موجة التذبذب الأخيرة التي شهدتها السوق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه المتابعة الدقيقة نظرًا إلى أن الذهب يعد حاليًا من أبرز أدوات الادخار لدى المصريين، سواء بغرض الحفاظ على قيمة الأموال أو الاستثمار على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة

وفقًا لآخر تحديثات أسواق الذهب في مصر، جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 : 6235 جنيهًا للبيع – 6210 جنيهات للشراء

: 6235 جنيهًا للبيع – 6210 جنيهات للشراء عيار 22 : 5715 جنيهًا للبيع – 5695 جنيهًا للشراء

: 5715 جنيهًا للبيع – 5695 جنيهًا للشراء عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5455 جنيهًا للبيع – 5435 جنيهًا للشراء

(الأكثر تداولًا): 5455 جنيهًا للبيع – 5435 جنيهًا للشراء عيار 18 : 4675 جنيهًا للبيع – 4660 جنيهًا للشراء

: 4675 جنيهًا للبيع – 4660 جنيهًا للشراء عيار 14 : 3635 جنيهًا للبيع – 3625 جنيهًا للشراء

: 3635 جنيهًا للبيع – 3625 جنيهًا للشراء عيار 12 : 3115 جنيهًا للبيع – 3105 جنيهات للشراء

: 3115 جنيهًا للبيع – 3105 جنيهات للشراء الجنيه الذهب: 43640 جنيهًا للبيع – 43480 جنيهًا للشراء

وتُعد هذه الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم، تبعًا لحركة العرض والطلب محليًا وتغيرات سعر الأوقية عالميًا.

لماذا يفضل المصريون شراء الذهب عيار 21؟

يُعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بسبب توازنه بين نقاوة الذهب وسهولة التصنيع، إلى جانب كونه الخيار الأول للمقبلين على الزواج. كما يُنظر إليه كأداة ادخارية مستقرة تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن.

ويرى كثير من المواطنين أن الذهب بعمومه — سواء ذهبًا خامًا أو مشغولات — يمثل “خزانًا للقيمة” يحمي مدخراتهم من التضخم وتقلبات أسعار العملات.

ما هي مصنعية الذهب في السوق المصرية؟

تختلف المصنعية من محل لآخر، إلا أن المتوسط الحالي يتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام، ويرتفع مع المشغولات الدقيقة أو ذات التصاميم الخاصة.

وينصح دائمًا عند الشراء بـ:

التأكد من الوزن والعيار وختم الدمغة

الحصول على فاتورة معتمدة تشمل السعر والمصنعية

الشراء من محلات ذات ثقة وسمعة جيدة

تأثير السوق العالمية على أسعار الذهب في مصر

تتحرك أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر وفق:

السعر العالمي للأوقية

سعر صرف الدولار في السوق المحلية

الأحداث الجيوسياسية العالمية

معدلات التضخم وأسعار الطاقة

وهو ما يجعل السوق المحلية سريعة التأثر بالتقلبات الدولية، خاصة في أوقات التوتر الاقتصادي.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

قبل اتخاذ قرار الشراء، ينصح الخبراء بـ:

متابعة تحديثات الأسعار على مدار اليوم

تحديد الهدف: ادخار أم زينة؟

تفضيل السبائك والجنيهات لمن يسعى للاستثمار لأنها بلا مصنعية تقريبًا

عدم التسرع في الشراء أثناء فترات الارتفاع الحاد

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13 نوفمبر 2025..استقرار بعد ارتفاع كبير

