«اللي مش بينجح بيمشي».. السيسي: لا مجاملات في التقييم داخل الأكاديمية العسكرية

السيسي يشدد على الحزم والشفافية في التقييم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأكاديمية العسكرية المصرية لا تعرف المجاملة في التقييم على الإطلاق، مشددًا على أن معايير الاختيار والنجاح تعتمد فقط على الجدارة والكفاءة، دون أي استثناءات، ويرصد الموجز التفاصيل.

اختبارات صارمة لدعاة وزارة الأوقاف

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف، المقرر التحاقهم بالأكاديمية العسكرية المصرية ضمن دورة علمية تمتد لعامين، بهدف الإعداد العلمي والفكري المتكامل.

«اللي مش هينجح بيمشي في ساعتها»

وقال الرئيس السيسي إن المناهج والبرامج التي يضعها العلماء سيتم تدريسها داخل الأكاديمية، مع إخضاع الدارسين لاختبارات جادة، مؤكدًا: «اللي مش هينجح بيمشي في ساعتها»، في إشارة إلى الحزم الكامل في تطبيق معايير النجاح.

دعوة للتكاتف وبناء شخصية الداعية

وشدد الرئيس على ضرورة التكاتف من أجل بناء معرفي وشخصي وإنساني وديني للأئمة والدعاة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز الخطاب الديني المستنير.

حضور رسمي رفيع المستوى

وشهدت الفعالية حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب أعضاء لجنة المحكمين من وزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء.

تطوير الكوادر ودعم مؤسسات الدولة

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أجرى حوارًا تفاعليًا مع لجنة المحكمين، أكد خلاله أهمية البرنامج الدراسي والتدريبي الذي تقدمه الأكاديمية العسكرية، في إطار جهود الدولة لتطوير المؤسسات ومعالجة ضعف الكوادر وتأهيل عناصر متميزة تدعم أجهزة الدولة المختلفة.