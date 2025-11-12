أسعار الذهب اليوم.. صعود الأونصة عالميًا وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في مصر تواصل استقرارها بعد موجة ارتفاعات متتالية، وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، واستقرار سعر صرف الدولار محليًا.

الذهب يواصل الصعود في الأسواق العالمية

حافظت أسعار الذهب في مصر على استقرارها النسبي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مدعومة بارتفاع أسعار الأونصة عالميًا التي سجلت نحو 4136 دولارًا، في ظل تزايد توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر، ويرصد الموجز التفاصيل



ويأتي هذا الأداء في وقت يسوده عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة بسبب استمرار النقاشات حول أزمة الإغلاق الحكومي، وهو ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجّل عيار 24 نحو 6297 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 5510 جنيهات للبيع و5460 جنيهًا للشراء.

أما عيار 18 فقد سجل 4722 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 14 نحو 3673 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 44080 جنيهًا للبيع، مقابل 43680 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 80 جنيهًا مقارنة بتعاملات الأمس.

عوامل مؤثرة على حركة الذهب

يرتبط أداء الذهب في السوق المصرية بشكل وثيق بتحركات الأسعار العالمية، إلى جانب أسعار النفط، وسياسات البنوك المركزية، وتقلبات العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.

كما ينعكس استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على استقرار الأسعار محليًا، في حين تبقى رسوم المصنعية والضريبة والدمغة عوامل إضافية تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الذهب قد يواصل تحقيق مكاسب إضافية في حال تأكد خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الدولار ويزيد الإقبال على المعدن النفيس كاستثمار آمن.

وفي المقابل، فإن أي تحسن في البيانات الاقتصادية الأمريكية أو ارتفاع في عوائد السندات قد يحدّ من مكاسب الذهب خلال الأسابيع القادمة.

تؤكد المنصات المتخصصة في تسعير الذهب، مثل موقع «آي صاغة»، أن الأسعار قابلة للتغيير على مدار الساعة وفق حركة السوق العالمية، مشيرة إلى ضرورة متابعة التحديثات أولًا بأول قبل الشراء أو البيع، خاصة في ظل حالة التذبذب المستمرة في الأسواق الدولية.



يواصل الذهب المصري التحرك في نطاق صاعد، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على خفض الفائدة، مع استقرار محلي نسبي في سعر الصرف، مما يجعل المعدن الأصفر مرشحًا للبقاء في دائرة الاهتمام لدى المستثمرين خلال الفترة المقبلة.