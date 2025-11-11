ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء متأثرة بصعود الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل الأسواق المحلية، متأثرة بالزيادة العالمية في أسعار المعدن النفيس، وسط توقعات باستمرار الموجة الصعودية خلال الأيام المقبلة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل .



أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل عيار 24 الأعلى نقاءً نحو 6268 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5485 جنيهًا للجرام .



أما عيار 18 فقد وصل إلى 4701 جنيهًا، وسجّل عيار 14 نحو 3656 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 43880 جنيهًا، مع فروقات طفيفة بين محال الصاغة تبعًا للمصنعية والدمغة.



أسباب ارتفاع الذهب محليًا

يرتبط سعر الذهب في مصر بعدة عوامل اقتصادية تؤثر على تحركاته، أبرزها:

1. الأسعار العالمية:

ارتفاع الأوقية عالميًا بالدولار الأمريكي ينعكس مباشرة على السوق المحلية.



2. سعر صرف الجنيه:

تراجع الجنيه أمام الدولار يرفع تكلفة استيراد الذهب ويزيد من سعره النهائي.



3. الطلب المحلي:

يزداد الطلب خلال المناسبات الاجتماعية، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.



4. المصنعية والضرائب:

تختلف بين الورش والتجار، ما يضيف فروقات على السعر النهائي للمستهلك.

الذهب عالميًا .. تحركات متسارعة وتوترات مؤثرة

يشهد المعدن الأصفر على المستوى العالمي حالة من التقلب بسبب عوامل متعددة ، من أهمها سياسات البنوك المركزية والتوترات الاقتصادية والسياسية.



فتوقعات خفض الفائدة الأمريكية تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، في حين أن التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الإقبال عليه كأداة للتحوط من المخاطر.

توقعات الخبراء للفترة المقبلة

يتوقع محللون استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.



كما ينصح الخبراء المتعاملين في السوق المحلية بمراقبة الأسعار العالمية بدقة قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، لتحقيق أفضل فرص للاستثمار في المعدن النفيس.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025



